У Прикамья новый губернатор Максим Решетников официально избавился от приставки «врио»

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Максим Решетников официально стал губернатором Пермского края. Инаугурация нового главы региона прошла 18 сентября в Органном зале Пермской краевой филармонии.

По традиции и на основании статьи 21 Устава Пермского края новый губернатор Прикамья произнёс клятву: «Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Пермского края. Защищать и отстаивать интересы Пермского края в России и за её пределами. Всемерно способствовать становлению гражданского общества. Клянусь достойно и верно служить народу. Доверенную мне власть употребить во благо родного края».

После произнесения клятвы председатель регионального Законодательного собрания Валерий Сухих передал новому главе Прикамья знак губернатора Пермского края, а также специально изготовленные официальные экземпляры текста Конституции РФ и Устава Пермского края. Поздравить Максима Решетникова прибыл архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима, который зачитал приветственное слово Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Я хочу поблагодарить всех, кто пришёл на выборы. Всех, кто отдал свой голос в мою поддержку. В первую очередь вы поддержали программу развития региона и те дела, которые были сделаны за эти месяцы. Для меня как для пермяка поддержка земляков важна вдвойне. Я сделаю всё возможное, чтобы ваше доверие оправдать, развивать край в интересах людей. У нас сегодня есть программа развития, сформированная на основе реальных потребностей самих жителей.

Основными направлениями развития края Максим Решетников назвал здравоохранение, образование, спорт, культуру, связь и интернет, привлечение инвестиций и создание рабочих мест, строительство и содержание дорог, благоустройство и газификацию территорий, а также заботу о старшем поколении и создание условий для самореализации молодёжи.

«Мы реализуем в крае важные социальные проекты. Делаем всё, что власть может и должна им дать. У нас есть поддержка президента России. Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он поверил в меня, и за ту поддержку, которую он уже оказывает Пермскому краю в решении ключевых вопросов. У нас есть все необходимые ресурсы: мощная промышленность, сельское хозяйство, сильная научная и высшая школа, уникальные культурные бренды, которые известны во всём мире. Есть потенциал для развития туризма и большие перспективы в развитии цифровой экономики», — сказал Максим Решетников.

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отметил, что Максиму Решетникову за достаточно короткий срок — семь месяцев — удалось побывать во всех 48 муниципалитетах края.

«Люди за это время поверили в Решетникова, — считает Бабич. — Они увидели, что, куда бы он ни приезжал, дело сдвигалось с мёртвой точки. У него везде был интерес, желание разобраться с проблемой и найти решение. А главное, есть понимание, как это сделать. По потенциалу Пермский край — один из лучших в стране. Здесь заложены очень серьёзные, фундаментальные вещи».

«Новый компаньон»

Источник — газета «Пятница»