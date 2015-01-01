Системный подход во благо интересов горожан Краевые и городские власти подписали соглашение с компанией «КОРТРОС»

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В последнее время многие социальные вопросы в Прикамье решаются в рамках государственно-частного партнёрства. Так, 16 сентября в Перми состоялось крупное событие в этой области: министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, глава Перми Дмитрий Самойлов и генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание новых социальных объектов в нашем городе.

Фото: Виктор Михалев

Здесь будет детский сад

Официальное мероприятие состоялось в торжественной и праздничной обстановке на территории строящегося жилого комплекса «Гулливер», который возводит АО «КОРТРОС-Пермь». В рамках соглашения известная российская группа строительных компаний обязалась построить в центре этого квартала детский сад, который рассчитан на 160 мест. После ввода в эксплуатацию его планируется передать на безвозмездной основе администрации Перми. Проект будущего дошкольного образовательного учреждения уже получил одобрение местных властей.

Стоит отметить, что с 2014 года в краевом центре открылось более 25 детских садов. Среди них семь были построены с нуля и выкуплены городскими властями у застройщиков в муниципальную собственность, один детсад безвозмездно передан в муниципальную собственность, а остальные открылись после капитального ремонта.

Сфера образования региона сегодня развивается краевыми властями очень интенсивно и, таким образом, в скором времени получит ещё один качественный, востребованный объект. Также застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование площадку под строительство школы в центре города и парка у жилого комплекса «Гулливер».

Уникальная городская среда

Прибывший на подписание соглашения глава Прикамья Максим Решетников вместе с главой Перми Дмитрием Самойловым осмотрел новые дома квартала «Гулливер», места закладки общественного парка и строительства детского сада.

Очутившись здесь, они попали на настоящий семейный праздник: первый дом жилого комплекса уже готов к сдаче в эксплуатацию. В честь этого события строители для будущих его жильцов организовали своеобразный день открытых дверей. Счастливые лица новосёлов, окружённых родственниками и друзьями, можно было увидеть повсюду: на уже готовых детских площадках, у подъезда дома на ул. Революции, 48а, на установленной во дворе сцене, где в течение двух часов проходила развлекательная концертная программа.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Для города очень важно создавать такое жильё, вокруг которого находятся хорошие детские сады и площадки, школы, удобные автопарковки. Подписанное сегодня соглашение предполагает передачу городу от застройщика на безвозмездной основе детского сада, который будет строиться в этом же жилом квартале. Скоро здесь же появится и парк. После завершения строительства квартала он будет также безвозмездно передан в муниципальную собственность и станет общедоступным. Важная деталь: все автомобильные дороги будут располагаться за пределами парка, что позволит безопасно и комфортно отдыхать на его территории. Это место станет уникальной частью городской среды! Компания «КОРТРОС» пошла нам навстречу, проявила социальную ответственность. Я уверен, что мы и дальше будем вместе двигаться по обустройству территории города. У нас большие планы на развитие Перми в целом. Есть большая надежда, что в скором времени мы получим очень хороший и красивый центр города.

«Краевые и городские власти открыли новую страницу во взаимоотношениях с застройщиками, причём эта страница получилась очень достойной», — считает глава города Дмитрий Самойлов. Он поблагодарил Максима Решетникова за оказанную поддержку в подготовке и подписании соглашения, а компанию «КОРТРОС» — за готовность инвестировать в будущие детские сады, школы, социальную инфраструктуру. Глава Перми призвал всех застройщиков, работающих на территории города, присоединиться к этому новому передовому опыту.

Разумное строительство

Строящийся жилой комплекс «Гулливер» занимает площадь 9,47 га. В активной стадии строительства находятся ещё три высотных дома, два из них также планируется сдать в 2017 году. Строительство ещё двух объектов начнётся в ближайшее время.

В разработке проекта жилого квартала приняло участие известное французское архитектурное бюро «Антони Бешу». Согласно предложенному проекту облик квартала формируется сдвоенными многоэтажными зданиями от восьми до 32 этажей. Кстати, 32-этажных зданий в Перми до сих пор не строили. Именно из-за своей высотности квартал и получил название «Гулливер». Строительство ведётся с ноября 2015 года, к 2020 году планируется построить 168 тыс. кв. м жилья.

Фото: Виктор Михалев

В скором времени здесь появится парк площадью 2 га, который будет включать площадки для отдыха детей и взрослых. В нём появится памятник знаменитому актёру — пермяку Георгию Буркову. Торжественное открытие памятника планируется провести 31 мая 2018 года, в день 85-летнего юбилея нашего земляка.

Вениамин Голубицкий, президент компании «КОРТРОС»:

— Мне очень приятно присутствовать на сегодняшнем празднике, на первом нашем готовом объекте в квартале «Гулливер». Я хотел бы поблагодарить краевые и городские власти за сотрудничество. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем вести совместную работу. По-хорошему завидую той динамике, которую сейчас наблюдаю в Пермском крае. У вас замечательные перспективы развития с молодым, очень целеустремлённым губернатором. Знаете, я с таким коммерческим прищуром вижу, что при ясности цели и поставленных задачах, а не амбициозных планах мы сможем добиться многого. У нас крупная и динамично развивающаяся компания, за все годы нашего существования мы ни разу не остановили ни одного начатого строительства. Мы готовы и в дальнейшем успешно работать и сделаем всё возможное для достижения конечного результата.

«В результате очень непростых переговоров в последние месяцы нам удалось прийти к решению, убедить компанию «КОРТРОС» взять на себя большие объёмы обязательств. Они подразумевали, что помимо парка на территории квартала «Гулливер» за свой счёт компания построит и передаст безвозмездно городу детский сад. Очень важно и то, что «КОРТРОС» передаст городу площадку под строительство школы в центральной части. Конечно, подход к такому разумному строительству в Перми и должен быть», — отметил Максим Решетников.

Источник — газета «Пятница»