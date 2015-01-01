Дутая сенсация «История не терпит изменений…»

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В Пермском государственном архиве социально-политической истории (ГАСПИ) состоялась пресс-конференция, во время которой были обнародованы новые документы о Николае Джонсоне, секретаре великого князя Михаила Романова.

Фотография семьи Крутиковых — Джонсонов: Николай, здесь ещё Кока, — мальчик в матроске, сидящий в первом ряду

Чуть ранее ГАСПИ посетил родственник Николая Джонсона Владимир Быстров, сейчас проживающий в Чехии. «Благодаря ему удалось получить уникальные документы, проливающие свет на истинную жизнь секретаря», — сообщает пресс-служба архива.

Пермские архивисты и энтузиасты из фонда «Обретение» установили, что настоящая фамилия секретаря великого князя не Джонсон, а Жонсон. Сегодня ещё остаются вопросы относительно его имени. Мать Жонсона была немкой, а отец — российским подданным. Однако в связи с этим появилась путаница.

Во-первых, никакой сенсации в сообщении о том, что Джонсон не был англичанином, нет. Об этом писали в своё время супруги Кроуфорд в своих книгах. Одна из них на английском языке появилась в Перми ещё в 1997 году. В 2009 году в Пермь приезжали сёстры Гришины, родственники Николая Джонсона по женской линии, живущие в Ленинградской области. Они-то и привезли новые данные о семействе Крутиковых — Джонсонов и фотографии.

Частично эти документы и воспоминания сестёр были сразу опубликованы в пермских газетах автором этих строк, затем вошли отдельной главой в книгу «По царскому следу». Так что исследователям темы давно известно, что Николай Николаевич — выходец из смешанной семьи, «полукровка», выпускник Михайловского артиллерийского училища. Он являлся русским подданным православного вероисповедания. О дне крещения «Джони» упоминает и великий князь Михаил Александрович в своих дневниках, в записи от сентября 1916 года. Дональд Кроуфорд подтвердил эти данные и в личной беседе со мной во время своего приезда в Пермь.

Во-вторых, что касается имени. В пресс-релизе архива говорится, что английский вариант «Брайан» пошёл от воспоминаний одного из боевиков-цареубийц Андрея Маркова в том виде, как их записала пермский архивист (а никакая не журналистка) Надежда Аликина. Она многие годы являлась заведующей партархивом (ныне — ГАНИ-ГАСПИ).

Известно, что большевики все годы стремились доказать «чуждость» Михаила Романова, что его окружала всякая «контра», в том числе и англичанин Брайан. Забавно, но факт: по-английски великий князь говорил лучше, чем его секретарь Джонсон. Пермские большевики называли Джонсона и «Сельтисон» — был тогда такой сорт дешёвой колбасы. И что теперь? Чем хуже тогдашние наши р-р-революционеры современных журналистов, которые «перекрестили» Николая Николаевича даже в «Брайтона»?

Не стоит бросаться исправлять написание фамилии на «Жонсон», как повелось писать её в кругу одной из ветвей родственников Николая Джонсона, живущих ныне в Чехии. Отбрасывать устоявшееся написание не стоит, мне кажется, можно применять двойную транскрипцию, если угодно. Во всяком случае, написание «Джонсон» мы встречаем и в дневниках самого Михаила Романова, и в книге супругов Розмари и Дональда Кроуфорд «Михаил и Наталья» (русский перевод 2008 года), в публикациях московских историков. Здесь ситуация схожа с сэром Родериком Мэрчисоном, фамилию которого ранее привычно писали как Мурчисон.

Когда я показал Владимиру Быстрову фотографии из семейного архива сестёр Гришиных, он почти всех опознал на общей фотографии Крутиковых — Джонсонов. Владимир по профессии журналист и, кстати, неплохо говорит по-русски.

И ещё несколько слов об одной сенсации, но уже пермского происхождения, также связанной с Джонсоном. Сёстры Елизавета и Людмила Гришины (Крутиковы) приезжали в наш город, чтобы... помянуть близких, навестить могилы Романовых. Именно Романовых! Дело в том, что старшие Крутиковы были репрессированы, в 1930-е годы их выслали из Ленинграда: инженер Борис Крутиков работал в Молотове, на строительстве Камской ГЭС. И вот бабушка упомянутых сестёр (чьё детство прошло на камских берегах) Анна Александровна вышла замуж за пермяка и стала Романовой по мужу. Похоронена она на одном из пермских кладбищ. Могилку любимой бабушки сёстры и посетили. Захоронение Михаила Романова и Николая Джонсона поисковикам обнаружить пока не удаётся: не хватает исторических, точных данных. Пока нет в наших руках документальных указаний и на конкретное место казни...

Источник — газета «Пятница»