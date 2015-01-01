«Переменка» к лучшему Юных пермяков, победивших рак, вернули в детство

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Благотворительный фонд «Берегиня» организовал реабилитационную лагерную смену «Переменка» для детей, которые излечились от онкологических заболеваний. В течение семи дней ребята учились жить заново: без больничных стен, болезненных процедур и постоянной изоляции.

Напомним, собрать средства для организации смены помогали различные компании и неравнодушные пермяки, которые приняли участие в благотворительном турнире по волейболу и в интеллектуальной игре «Ботва». В итоге пермяки собрали больше 100 тыс. руб.

Такая особенная смена проводилась в Перми в первый раз. На территории лагеря «Нечайка» собрались мальчишки и девчонки в возрасте от семи до 12 лет, всего — 22 ребёнка. Все они прошли через испытания, которые под силу не каждому взрослому. Сегодня они победители, которые смогли преодолеть страшную болезнь, но как жить в обычной жизни, многие из них забыли.

Как рассказала Эльвина Иванова, психолог Пермского детского онкогематологического центра и благотворительного фонда «Берегиня», после успешного прохождения лечения ребятам нужно время, чтобы вновь адаптироваться к детскому саду, к школе и даже к родным людям.

«Во время лечения дети не покидают стен больницы месяцами, терпят болезненные процедуры, у многих меняется внешность из-за приёма лекарственных препаратов. Нередко они боятся выписываться после выздоровления, потому что не знают, что и кто их ждёт вне больницы. Они чувствуют себя другими. Поэтому очень важно проводить для таких ребят социально-психологическую реабилитацию. Главная цель смены — вовлечь детей в процесс общения, помочь им расширить пределы собственных возможностей, повысить их самооценку, уверенность и степень доверия», — пояснила Эльвина Иванова.

Для того чтобы ребятам было проще влиться в «Переменку», в лагере работало 20 вожатых-волонтёров. Все они приехали из разных городов: Перми, Москвы, Курска и Орла. Для участия в смене волонтёры прошли серьёзный отбор и подготовку.

Сама концепция реабилитационной смены строилась по методике терапевтической рекреации, которую используют в первом в России реабилитационном лагере «Шередарь». Суть программы заключается в том, чтобы вовлечь детей в самые разные мастер-классы. На таких занятиях участники сталкиваются с новой ситуацией, вызовом и при поддержке волонтёров успешно и с удовольствием осваивают эту новую ситуацию. Каждый раз ребята принимают вызов и получают удовольствие от победы, осознание собственных возможностей . По мнению специалистов, в такой игровой форме дети обретают утраченную в процессе борьбы с болезнью уверенность в себе.

«Это был первый и непростой опыт. В этой смене участвовали в том числе дети, которых не так-то просто вывозить на реабилитацию. Например, были ребята с эпилепсией, с потерей зрения и глухотой. Но в нашей команде были и врачи, и волонтёры-медики, так что родители были спокойны за здоровье детей. Ребята были постоянно увлечены какими-нибудь мастер-классами: что-то придумывали, рисовали, клеили, наряжались, выступали. Неделя пролетела очень быстро, но даже этого времени хватило, чтобы ребята изменились. Они стали более открытыми, улыбчивыми и уверенными в себе», — рассказала Эльвина Иванова.

По словам родителей, ребята вернулись из лагеря полными сил и задора. «Конечно, сначала немного волновалась, как там мой Илья. Но я была уверена в команде специалистов и волонтёров, которые работали с ребятами. Когда мы созванивались с сыном, он всегда говорил, что всё хорошо и ему всё нравится. Кстати, часто звонить ему было некогда: они постоянно были увлечены на мастер-классах и концертах. Из лагеря сын привёз очень много поделок. Он сдружился и с ребятами, и с волонтёрами. Дети, прошедшие через онкологию, особенные. Конечно, я как мама не стала бы отправлять сына в обычный лагерь. Здесь же я была абсолютно спокойна, так как с ним находились подготовленные специалисты», — поделилась впечатлениями мама одного из участников смены Ольга Стефанова.

Как рассказали в фонде «Берегиня», на будущий год уже запланированы программы семейной реабилитации. «Такие мероприятия очень важны и для детей, и для семей в целом. Конечно, мы хотим продолжать этот опыт, но мы очень нуждаемся в спонсорской помощи. Силами благотворительного фонда организовать даже одну такую смену очень сложно», — рассказала Эльвина Иванова.

Источник — газета «Пятница»