Уголок Японии в Перми В гимназии №2 открыли «поющий» японский сад

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Торжественная церемония открытия необычной зоны отдыха прошла 10 сентября. Посетить уголок тишины и спокойствия на территории учебного заведения пригласили всех желающих.

Уже 17 лет в гимназии №2 школьникам предлагается в качестве второго иностранного языка китайский, японский или корейский. Так что появление японского сада здесь не случайно. По словам руководства школы, сад призван помочь в понимании особой японской культуры и национальных традиций, а звучание японской музыки делает его «поющим».

Разработкой и реализацией проекта занимались сами школьники и их родители.

«Обычно сад камней представляет собой ровную площадку, большая часть которой засыпана песком или мелкой галькой. Но главным элементом являются, на первый взгляд, хаотично расположенные на ней неотёсанные камни. Однако беспорядочность только кажущаяся, на самом деле расположение и композиция камней подчиняется определённым правилам, исходящим из мировоззренческих концепций японцев», — рассказали в гимназии.

Камни, расположенные на участке, символизируют собой горы; галька, выложенная причудливыми изгибами, — русло реки жизни; растения и кустарники также подбирались исходя из общей гармонии. При этом для японского сада не особенно важен вид используемых растений, главное — заключённая в них символика, образ, рождённый формой, запахом, цветом, историческими событиями, связанные с ними традиции. Одно из самых известных японских растений — сакура, олицетворяющая стойкость и чистоту, поскольку её цветки никогда не вянут на дереве и облетают свежими. И в этом саду она есть.

Людмила Суханова, директор гимназии №2:

— Мы сделали частичку сада, частичку японской философии и культуры мы хотели бы сохранить и приумножить. Нам хотелось бы, чтобы дети не только изучали иероглифы, но и постигали философию. Мы сейчас постараемся через дальнейшее возрождение японского сада всё это сделать.

Японский сад не является застывшим слепком природы. Когда школьники работали над проектом, они продумали его облик в разное время года. Для этого они тщательно подбирали растения, которые будут вносить в сад жизнь в каждом сезоне. «Здесь минорная грусть зимы сменяется весенним подъёмом, после чего наступает торжество яркого, насыщенного красками и теплом лета, за которым неизбежно приходит грусть осени», — рассказали организаторы японского сада.

Полюбоваться необычным уголком японской культуры могут все желающие по адресу: ул. Старцева, 1а. Вход в сад свободный.

Источник — газета «Пятница»