Кубок чемпиона Пермские шахматисты получили возможность сразиться с Анатолием Карповым

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Шахматы в Пермском крае не остаются без внимания великих мастеров этой игры. Финал дворового шахматного турнира на Кубок гроссмейстера Анатолия Карпова состоялся в минувшие выходные в Перми, на городской площадке в «Лето-Парке».

Свои команды представили все районы краевого центра. Турнир прошёл по швейцарской системе в девять туров, на каждую партию отводилось по пять минут. За шахматными досками собрались 50 шахматистов в возрасте от семи до 75 лет.

В открытии шахматных баталий принял участие сам Анатолий Карпов. Поддержать участников пришёл и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Сегодня мы много внимания уделяем развитию цифровой экономики, обучению инженерным специальностям, но любовь к точным наукам начинается с увлечения шахматами. Благодаря занятиям шахматами дети лучше учатся в школе, легче осваивают такие предметы, как математика, физика, информатика. Хочу поблагодарить Анатолия Евгеньевича за то, что он такое внимание уделяет развитию шахмат в регионе.

После символического открытия турнира Анатолий Карпов провёл сеанс одновременной игры на 20 досках с молодыми шахматистами — членами сборной Пермского края по шахматам. Подводя его итоги, чемпион мира отметил хороший потенциал пермских шахматистов. Одному из них даже удалось добиться ничьей в партии с чемпионом мира.

Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам:

— Мы в первый раз проводим в Пермском крае такой турнир, надеюсь, что он станет традиционным. Радует, что интерес к шахматам возрождается, сегодня я сыграл с местными ребятами, и видно, что они серьёзно занимаются. Но надо дальше продолжать учиться и тренироваться. И для этого мы запустили программу «Шахматы во дворах», которая, я надеюсь, приживётся в вашем регионе.

Победителем турнира в этом году стал пермяк Дмитрий Татаринов, который получил главный трофей из рук самого Анатолия Карпова. Призёрам Владимиру Фотину и Максиму Рудометову были вручены шахматы гроссмейстера.

Кубок Анатолия Карпова в Пермском крае проводится впервые. Целью турнира является возрождение традиций дворовых шахмат. Начало положено, продолжение следует.

Источник — газета «Пятница»