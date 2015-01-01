Пермь — город шахмат Древняя игра получает «второе дыхание»

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История шахмат в нашем регионе насчитывает не одно десятилетие. И хотя пермские шахматисты за свою истории не снискали особых лавров на соревнованиях всесоюзного и всероссийского масштаба, этот вид спорта всегда был популярным в нашем городе.

Чемпионы среди нас

История шахмат в нашем регионе богатая. В 1972 году в огороде усадьбы, расположенной на углу нынешних улиц Петропавловской, 32 и Газеты «Звезда», 13, в глиняном горшке нашли «клад», состоящий из шахматного набора. Этот участок в первой половине XIX века был застроен деревянными усадьбами и полностью выгорел во время пожара 14 сентября 1842 года, каменные постройки появились здесь уже во второй половине XIX века.

В 1941—1943 годах в «Пермэнерго» работал будущий чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник, а в селе Юрла в эвакуации жил будущий гроссмейстер Михаил Таль. В марте 1968 года, вскоре после визита в Пермь действующего чемпиона мира Тиграна Петросяна, в Перми открылся шахматный клуб. В 1999 году гостем Прикамья был другой чемпион мира — Анатолий Карпов. После встречи известного шахматиста с руководителями области было подписано соглашение «О дальнейшем развитии шахмат в Пермской области». А в 2007 году Карпов дал сеанс одновременной игры с заключёнными в пермской колонии №29.

Чемпионка мира 2004 года Александра Костенюк увлеклась шахматами в четырёхлетнем возрасте в Москве. Она стала 10-й женщиной в мире, которая удостоилась звания международного гроссмейстера среди мужчин. До этого она уже в 14 лет сумела добиться звания гроссмейстера среди женщин. Александра, между прочим, уроженка Перми. А вот Диана Самигуллина родилась в Екатеринбурге, но в детстве с родителями переехала в Пермь и в 11 лет, защищая спортивную честь нашего города, получила звание мастера спорта, является многократной чемпионкой страны.

Среди пермских мужчин-шахматистов есть призёры чемпионатов мира и Европы, например международный мастер Виталий Шинкевич. А Виктор Варавин ещё в 1995 году первым на Западном Урале получил высшее шахматное звание — гроссмейстер. В дальнейшем этого звания удостоились другие пермские шахматисты: Вячеслав Иконников в 1999 году, Ильдар Хайруллин в 2007 году.

День сегодняшний

В настоящее время Пермь по числу шахматистов является одним из первых городов в России. В кружках, секциях, клубах постоянно занимается около 1,6 тыс. детей. В разных районах города ведут занятия шахматные клубы «Фаворит», «Белая ладья», «Галерея», Red Bus, «2 короля», клуб при гимназии №17 и многие другие.

Работу ведут известные в стране шахматные школы гроссмейстера Виктора Варавина и Анатолия Терёхина. К примеру, школа Терёхина берёт начало с 2011 года. С тех пор в ней было подготовлено 30 мастеров спорта, девять призёров российских и международных соревнований, а внедряемая здесь программа «Комплексное интеллектуальное развитие» учитывает все компоненты будущего успеха детей. Приём в школу осуществляется в возрасте от четырёх до 12 лет. Наравне с шахматами в этой школе уделяется внимание развитию логического мышления и памяти.

Федерация шахмат Пермского края, возглавляемая Игорем Кирилловым, ведёт топ-10 лучших шахматистов Пермского края по версии ФИДЕ. Так, по состоянию на 1 августа 2017 года рейтинг возглавляет Вячеслав Иконников. В первую пятёрку также вошли Виталий Шинкевич, Алексей Смирнов, Артём Фролов и Виктор Варавин. Есть в Прикамье и другие весомые достижения: Ильдар Хайруллин — четырёхкратный чемпион России и двукратный чемпион мира, Диана Самигуллина — шестикратная чемпионка России.

Шахматы в школу

В декабре 2016 года на пресс-конференции президента России корреспондент кунгурской газеты «Искра» поинтересовался, не стоит ли в средних школах ввести в программу дополнительного образования шахматные кружки. При этом он сослался на то, что в Кунгуре есть сильный тренер по шахматам, но, когда тот приходит к руководителям школ с подобным предложением, педагоги отвечают, что у детей более популярны сейчас занятия танцами, изобразительным искусством.

Владимир Путин ответил, что Россия может гордиться своими великими шахматистами, но он не вправе вмешиваться не в свою компетенцию и советовать, что нужно убрать из школьной программы, а что в неё добавить. Это, скорее всего, должны решать руководители школ. В пермских соцсетях тут же возникло бурное обсуждение состоявшегося диалога. «Пермь стала столицей шахмат с сегодняшнего вечера!» — не без доли иронии отреагировал один из пользователей популярной соцсети.

Тем не менее шахматы скоро могут стать обязательным предметом в младшей школе. В конце прошлого года президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов попросил министра образования РФ поддержать инициативу о введении шахмат в учебный курс первого—четвёртого классов в качестве обязательного предмета. На сегодняшний день шахматы, к примеру, преподаются в 250 московских школах. Спросите, где они взяли лишний час? Игре в шахматы учат на третьем уроке физкультуры.

Уже сейчас специально созданный для поддержки инициативы фонд «Шахматы в школе» начал подготовку учителей физкультуры и педагогов начальных классов. Издательство «Просвещение» подготовило учебники, рабочие программы, методические материалы. По мнению экспертов, уроки шахмат повысят качество образования и разовьют такие необходимые качества, как память, внимание, дисциплина. Немаловажно то, что для полноценных уроков нужен недорогой инвентарь: комплекты шахмат с доской, а также большая магнитная демонстрационная доска.

Сегодня в микрорайоне Пролетарском нашего города существует клуб «Шахматная Пермь», который активно занимается внедрением шахматных знаний в школах и детских садах. Клуб заключает договоры с государственными органами управления образованием и предлагает услуги квалифицированных тренеров.

Акцент на детские шахматы

С октября 2016 года Федерацию шахмат Пермского края возглавляет мастер ФИДЕ Игорь Кириллов. По его словам, шахматы всегда были одним из самых массовых видов спорта в регионе. В настоящее время в Перми достаточно много шахматных клубов, проводятся различные турниры. Особый упор делается на детские мероприятия.

«Главная задача нашей федерации на сегодняшний день — не сбавлять обороты по массовому развитию шахмат в Прикамье и в то же время добиваться спортивных результатов на соревнованиях самых разных уровней. Поскольку в настоящее время взрослые шахматы в регионе находятся в сложной ситуации, акцент в своей работе мы сделали на развитии детских шахмат. При городской шахматной школе силами квалифицированных энтузиастов мы создали год назад Пермскую шахматную академию, благодаря которой молодые спортсмены постепенно возвращают былые славные позиции шахмат в России», — рассказывает Игорь Кириллов.

Ежегодно краевая федерация шахмат, Пермская шахматная академия и Пермский городской шахматный клуб проводят первенство края среди спортсменов разных возрастов. Только в Перми еженедельно проходят турниры, собирающие от 30 до 150 участников. Спортивные результаты не заставляют себя долго ждать. Так, в 2017 году на чемпионате России среди девушек Елизавета Кантер и Надежда Соснина вошли в первую десятку. Наши юные шахматисты входят в число призёров на этапах детского Кубка России, других всероссийских турниров.

В федерации подчёркивают, что огромную поддержку в развитии шахмат в городе оказывает администрация Перми. Так, с её помощью был проведён ремонт в городском шахматном клубе — теперь здесь очень тёплая и по-домашнему уютная атмосфера. Кроме того, с середины июля в интеллектуальном городке «Лето-Парка» на городской эспланаде в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» работала площадка, где за шахматными столами проводились мастер-классы, турниры среди взрослых и детей.

Конечно, столь бурное развитие шахмат требует и соответствующего развития материальной базы.

«Сегодня спрос на шахматы, особенно среди детей, постоянно увеличивается, и городскому шахматному клубу уже достаточно сложно его удовлетворять. Поддерживать детей почти всегда приходят и их родители, которых надо размещать в комфортных условиях. Уже сейчас назревает потребность в расширении или выделении дополнительных площадей, где можно будет с комфортом разместить до 500 человек. Мы очень нуждаемся и в квалифицированных тренерских кадрах. Да, они могут обучать азам игры детей с раннего возраста, развивать шахматы как досуговое времяпрепровождение, а вот готовить спортсменов для высоких результатов способны лишь единицы», — отмечает Игорь Кириллов.

Источник — газета «Пятница»