Новые победы пермяков Обзор спортивных событий

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В минувшие выходные в Чайковском состоялся летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, где пермяк Евгений Климов дважды попал в число призёров турнира. Вселяет надежду на успешное выступление в предстоящем сезоне подготовка баскетбольной «Пармы»

«Парма» вне конкуренции

Пермский баскетбольный клуб «Парма» продолжает подготовку к предстоящему сезону. На сборах в Риге в двух последних матчах наша команда добилась побед над латвийскими командами.

Сначала был повержен участник Единой лиги ВТБ рижский ВЭФ — 70:67, а затем БК «Вентспилс» из одноимённого города — 91:75. Вчера наша команда завершила участие в международном турнире LOC Cup 2017 в другом латвийском городе — Лиепая.

В первом матче баскетболисты «Пармы» оказались сильнее хозяев турнира «Бетсафе» — 92:62, а затем они одержали победу над таллинским «Калевом» — 83:76. В финале турнира наши земляки уверенно переиграли рижский ВЭФ — 85:55.

Менее чем через неделю, 21 сентября, «Парме» предстоит открыть новый сезон официальным матчем в рамках квалификационного турнира Кубка Европы ФИБА. На рандеву к пермякам прибудет команда «Работнички» из Македонии. Начало встречи в 19:15.

После «Локомотива» — «Факел»

Российский футбольный союз утвердил точные даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России по футболу сезона 2017/18. Первый матч на этой стадии пермский «Амкар» проведёт 21 сентября в Воронеже с местным «Факелом», представляющим ФНЛ, второй по силе российский дивизион. Воронежцы после 13 туров занимают 16-е место среди 20 команд-участниц.

Ближайший матч чемпионата России среди коллективов Премьер-лиги «Амкару» предстоит провести 18 сентября в Москве против столичного «Локомотива».

Стабильно в призёрах

Чайковский с 8 по 10 сентября в третий раз принимал международные соревнования летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Эти осенние выходные не только стали настоящим спортивным праздником в Прикамье, но и принесли радость всем любителям этого вида спорта в России.

Победительница и призёр этапов Кубка мира москвичка Ирина Аввакумова стала второй в женской программе в заключительный день соревнований. Днём ранее она поднялась на третью ступень пьедестала почёта. По итогам Гран-при после пяти этапов лидер сборной России расположилась на второй строчке в общем зачёте.

В первом старте среди мужчин на трамплине К-125 победил словенец Анже Ланишек. Пермяк Евгений Климов и Денис Корнилов из Нижнего Новгорода заняли второе и третье места соответственно. Во втором старте Евгений Климов занял третье место.

Нашу страну на чайковском этапе Гран-при представляли девять спортсменов в мужских соревнованиях и 11 — в женских. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 «летающих лыжников» из 18 стран мира.

Источник — газета «Пятница»