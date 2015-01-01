«Не страшна нам ангина…» Ненастная погода не омрачила празднование Дня городской набережной

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Пермская набережная — главная достопримечательность Перми, её визитная карточка. За последний год она превратилась в излюбленное место отдыха горожан и гостей краевого центра, настоящее место притяжения.

Фото: Виктор Михалев

Напомним, 16 сентября 2016 года наступил новый этап в жизни реконструированной набережной Камы. В этот день пермяки увидели программу под названием «Место притяжения на все времена», посвящённую открытию её отреставрированной части. После этого городские власти приняли решение сделать доброй традицией празднование Дня набережной, превратив его в одно из основных событийных мероприятий года. В минувшее воскресенье, 10 сентября, на главной сцене, установленной на Соборной площади, состоялась праздничная программа «Набережная. Новое время».

Праздник состоится при любой погоде

Под таким девизом анонсировали предстоящее событие организаторы Дня набережной. Шутка ли, накануне специалисты ГИС-центра Пермского университета предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий и значительном похолодании. В Перми максимальная температура днём прогнозировалась до +8 градусов, в течение дня дождь. «Ну какой праздник в такую погоду? Дома сидеть надо, у телевизора…» — наверняка сетовали многие ворчуны. И действительно, в этот день погода с самого утра не радовала пермяков: зарядивший нудный мелкий дождь и не собирался прекращаться. Но многих оптимистически настроенных пермяков не смутил этот факт, и к вечеру они, кто с друзьями, кто семьями, стали собираться на набережной в назначенное время с зонтиками и дождевиками.

Пермяки, прогуливаясь по обновлённой камской набережной, смогли по достоинству оценить недавнюю укладку плит из светло-серого гранита, законченную на последнем участке, а также установку бортовых камней, смонтированных водоотводных лотков. В распоряжении горожан были буфеты, киоски по продаже сувениров, биотуалеты. А развлечения для всех посетивших в этот вечер набережную были предусмотрены самые разнообразные. Любители парусного спорта стали свидетелями регаты, в которой участвовало более 10 белоснежных яхт, всё происходящее на водной глади сопровождалось комментариями.

Фото: Виктор Михалев

На детскую аудиторию были рассчитаны цирковые выступления, карнавальные перформансы, самых маленьких гостей ожидали интерактивные зоны «Камская фауна» и «Пермская флора», где аниматоры проводили подвижные игры. Детский восторг вызвало шоу мыльных пузырей, из-за которого площадка на какое-то время превратилась в настоящее царство мыльной пены. В течение всего вечера гостей праздника приветствовали персонажи одного из главных событий лета — карнавального шествия «Пермское яркое», а также ходулисты и актёры уличных театров.

Даёшь Газманова!

Сценический комплекс праздничной программы разместился на четырёх площадках, которые имели самостоятельные программы и предложили отдыхающим выступления самых разных жанров, предусмотренные на разные вкусы: «Классическая сцена» с номерами академической музыки; «Маяк» с фестивалем электронной музыки; «Сцена на песке», где выступали цирковые коллективы и танцоры разных направлений. Эти площадки расположились внизу, на променадной части набережной.

Большой зрительский интерес вызвала главная площадка, на которой была анонсирована программа «Набережная. Новое время». Ожидания гостей праздника полностью оправдались. На главной сцене своё исполнительское мастерство в столь ненастный вечер продемонстрировали гости из города-побратима Перми Дуйсбурга. Градус настроения поднимали группы So Fix, The Aira, лауреат конкурсов шансона Ксения Висладос, Александр Смирнов со своим ансамблем «Смирный и друзья», чьи старомодные и сентиментальные песни нацелены на вечность…

Фото: Виктор Михалев

Когда над Камой окончательно опустились сумерки, на сцену вышел долгожданный гость праздника — народный артист России, семикратный обладатель Национальной российской премии «Овация» Олег Газманов. Бурные, горячие аплодисменты добавили хорошего настроения народному любимцу, передав ему жар сердец самых стойких поклонников, для которых дождь и слякоть в этот вечер не стали помехой, чтобы увидеть его зажигательное выступление.

Завершился праздник за час до полуночи большим праздничным 10-минутным фейерверком, который запустили с территории городского пляжа над акваторией реки Камы.

Пятница празднику не помеха

Пермяки поделились с нами своими впечатлениями о новом празднике, выразили свои пожелания относительно дальнейшего развития набережной.

«У нас нет дачи, поэтому за город выбираемся редко. Но с появлением обновлённой набережной это стало и не нужно. Теперь мы практически все выходные проводим здесь: интересно и нам, и нашему трёхлетнему сынишке Артёму. Очень ждём завершения реконструкции набережной, надеемся, здесь появятся новые места для семейного отдыха, спортивные площадки. А насчёт сегодняшнего праздника, то это очень даже здорово! Хотя бы и потому, что не так часто в городе бесплатные концерты дают такие звёзды российской эстрады, как Олег Газманов», — высказались молодые супруги Виктор и Елена.

Фото: Виктор Михалев

Для пермского пенсионера Василия Алексеевича городская набережная прочно вошла в его образ жизни. Теперь он не мыслит себя без её посещений: «Несколько лет назад я вышел на пенсию. Долго думал, чем занять появившееся свободное время, решил научиться рисовать. Начал с натюрмортов, пробовал копировать с открыток виды городов, природы дальних стран. Теперь у меня появилась одна любовь — наша красавица городская набережная. Я её открыл для себя совершенно по-новому в прошлом году. Посмотрите, как удалось нашим архитекторам её преобразить, какие открываются просторы! А благоустройство? Теперь я могу сделать зарисовки вот с этих изумрудных пригорков или выбрать место на одной из многочисленных лавочек».

Виктория, очень симпатичная пермячка, пришла на набережную погулять с друзьями: «За последний год наша набережная стала одним из моих любимых мест в городе. Очень понравилась идея городских властей устраивать на ней мероприятия по субботам. У меня есть две близкие подруги, для нас стало традицией в выходной день встречаться именно здесь: есть место обсудить накопившиеся проблемы, послушать музыку, полюбоваться прекрасными видами и просто поболтать обо всём. Очень хочу, чтобы у нас появилась не только «Суббота на набережной», но и воскресенье. Будь моя воля, я бы и вечер пятницы захватила! Наш новый городской праздник просто крут! Конечно, было бы лучше, если бы он проводился летом… А сегодняшний фейерверк над Камой — это вообще нечто!»

Источник — газета «Пятница»