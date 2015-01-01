Тепло идёт — зиме начало В краевой столице начинается отопительный сезон

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Глава Перми Дмитрий Самойлов распорядился начать запуск тепла на объекты социальной сферы: в школы, детские сады и больницы. Подача тепла началась 12 сентября. Со следующего понедельника, 18 сентября, тепло начнёт подаваться и в жилые дома.

Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, к запуску отопления готовы 100% объектов социальной сферы, сейчас ведётся заполнение внутридомовых систем отопления сетевой водой.

Традиционно подготовка к отопительному сезону стартует, как только завершается предыдущий. Для подготовки к зиме управляющие организации проводят ремонт и опрессовку внутридомовых сетей, а теплоснабжающие компании — своих сетей, котельных и ЦТП.

Энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в рамках подготовки к зиме провели гидравлические испытания теплосетей, а также завершили реконструкцию теплопроводов на улицах Николая Островского, Пушкина, Мильчакова, Леонова.

В завершающей стадии находится обновление сетей на улицах Маршала Рыбалко, Репина, Кабельщиков, Советской Армии, Полины Осипенко. Это позволит повысить надёжность теплоснабжения потребителей в зимний период. Работы на этих сетях не повлияют на запуск тепла в здания.

«Нужно понимать, что запуск тепла — процесс не одномоментный. В среднем заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает две—три недели. Это время, за которое батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу», — отмечают в администрации Перми.





Источник — газета «Пятница»