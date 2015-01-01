Пермь наводит мосты дружбы Краевая столица продолжает налаживать отношения с городами-побратимами

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Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева встретилась с молодыми «послами» из Оксфорда — британского города-побратима Перми — Луизой Холл и Марианной Хант. Луизе 25 лет, она сотрудник театрально-художественного центра Оксфорда, Марианна — студентка Оксфордского университета, ей 22 года.

Напомним, что первые контакты Перми и Оксфорда были установлены между ПГУ и Оксфордским университетом в 1989 году. 13 ноября 1995 года мэры городов подписали Декларацию о развитии дружественных связей между Оксфордом и Пермью. За эти годы сотни оксфордцев и пермяков через участие в совместных проектах убедились в необходимости и пользе сотрудничества между породнёнными городами.

Память и инновации

Людмила Гаджиева поинтересовалась у девушек, какие интересные программы и проекты, связанные с молодёжью, реализуются в Оксфорде.

Луиза и Марианна рассказали, что у них есть, к примеру, очень популярный молодёжный проект, рассчитанный на ребят из неблагополучных районов города, в рамках которого они проходят обучение в специальных тренировочных лагерях, чтобы получить лидерские навыки, в том числе через спорт и культуру.

Кстати, девушки отметили, что в Перми культуре уделяется особое внимание.

«Меня поразило, что вы не только сохраняете те традиции, то основное, что есть в вашей культуре, но и делаете её ещё более современной, креативной и инновационной», — говорит Марианна Хант.

За время визита в Пермь Луиза и Марианна приняли участие в работе координационного совета работающей молодёжи Перми, в мероприятиях пермского краевого молодёжного форума «Пермский период», на время «поселились» во Дворце молодёжи и в общественном центре «Молодёжный», познакомились с ребятами из молодёжных советов при территориальных общественных самоуправлениях.

Гостьи посетили различные культурные мероприятия, в том числе в Театре оперы и балета, где они послушали оперу «Евгений Онегин», и это произвело на них огромное впечатление. Кроме того, девушки приняли участие в первом Пермском международном марафоне, причём дистанция, которую они бежали, впечатляет — 10 км .

Гостеприимство и культура

Отметим, что девушки пробыли в Перми целую неделю и жили в семьях. По их словам, различия в поведении и отношениях в семьях, конечно, есть, но не существенные. Основные касаются быта и, безусловно, кухни, которая им по душе.

«Мы общались не только сидя за обеденным столом. Мне, например, удалось выбраться вместе с семьёй в пермский экстрим-парк, который меня очень впечатлил», — рассказывает Луиза Холл.

А вот Марианне, кажется, повезло ещё больше. Её пригласили на дачу. «У нас дач нет. И эта «дачная» идея мне очень понравилась», — говорит девушка.

На вопрос, какие первые ассоциации возникнут, когда вас спросят о Перми, девушки не раздумывая ответили: гостеприимство и культура.

Кроме того, происходят постоянные творческие обмены, знакомящие оксфордцев с лучшими образцами пермского и российского искусства, а также участие в программе «Год английского языка и литературы в России и Год английского языка и литературы в Великобритании — 2016».

Пермь — Дуйсбург. 10 лет дружбы

Кстати, в эти же дни в череде праздничных мероприятий в центре Перми состоялось открытие нового арт-объекта. На городской эспланаде, в конечной точке пешеходного туристского маршрута «Зелёная линия» и рядом с пересечением улиц Ленина и Борчанинова, появился «Мост дружбы», посвящённый отмечаемому в этом году 10-летию установления побратимских отношений между Пермью и немецким Дуйсбургом.

Над конструкцией моста работали 14 пермских кузнецов. Новый арт-объект представляет собой кованый мост длиной 5 м и шириной 1,5 м . В качестве его украшения создатели запечатлели главные достопримечательности городов-побратимов: Музей Кюпперсмюле, Музей современного искусства, парк «Дуйсбург-Норд», гавань и железнодорожный мост, мост Солидарности (Дуйсбург); камский мост, ротонду, здания художественной галереи, Театра оперы и балета (Пермь).

«Сама форма объекта была выбрана не случайно: мост символизирует тесную связь между городами-побратимами, которой удалось достигнуть благодаря совместным социокультурным проектам, деловому сотрудничеству и налаживанию личных отношений между жителями Дуйсбурга и Перми», — отметили в администрации города.

Ещё одним событием стала презентация юбилейного печатного издания «Пермь — Дуйсбург. 10 лет вместе», которая состоялась 7 сентября в Пермской арт-резиденции.

Кстати, в минувшее воскресенье, 10 сентября, в рамках празднования Дня набережной на главную сцену вышли и артисты из Дуйсбурга. Они совместно с пермскими артистами создали танцевально-музыкальный перформанс «Код генезиса», в котором использовалась современная технология motion capture.

Источник — газета «Пятница»