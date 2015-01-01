Прикамье голосует за будущее В минувшее воскресенье в России прошёл единый день голосования

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На территории Прикамья в этот день, 10 сентября, выбирали губернатора Пермского края, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также состоялись местные референдумы по самообложению граждан.

Аванс от избирателей

По данным краевой избирательной комиссии, уверенную победу одержал кандидат от «Единой России» Максим Решетников, набравший 82,06% голосов и опередивший конкурентов более чем на 70%. Несмотря на ненастную погоду, средняя явка на выборах в Пермском крае составила 42,53%.

Кандидат от КПРФ Ирина Филатова набрала 7,49% голосов, депутат краевого заксобрания, кандидат от ЛДПР Олег Постников — 3,75%, эсер Владимир Аликин — 2,81%, председатель совета реготделения партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58%.

Наиболее высокую явку на выборах продемонстрировал Ленинский район Перми за счёт студентов, которые прикрепились в заявительном порядке. Наиболее активно голосовали сельские территории, города же показали себя значительно хуже. Так, в лидеры по явке вошли Соликамский (72,59%), Уинский (67,13%), Берёзовский (62,89%), Октябрьский (60,59%) и Кишертский (60,55%) районы. В аутсайдерах оказались Краснокамский район (32,76%), Кунгур (34,66%), Свердловский (35,22%) и Кировский (35,72%) районы Перми.

В Прикамье работали 1840 избирательных участков. Для обеспечения прозрачности процедуры голосования системой видеонаблюдения были оборудованы 722 избирательных участка, с 683 из них трансляция велась в режиме онлайн.

Выборы губернатора Прикамья стали первыми для жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет. Политологи и социологи сошлись во мнении, что высокий уровень явки прежде всего связан с активным участием молодёжи.

Выборы 2017 года не обошлись без новшеств. Впервые на них была обеспечена прямая видеотрансляция процедуры приёмки протоколов участковых избирательных комиссий и установления итогов голосования в 55 теризбиркомах. По инициативе ЦИК России любой желающий мог проголосовать на том избирательном участке, где ему удобнее, а не только по месту жительства. Этой возможностью воспользовался каждый 200-й избиратель в регионе.

«Нынешние результаты выборов — это доверие делам, программе. Это значит, что нам удалось вовлечь людей в избирательный процесс. А главное, нам удалось вовлечь молодёжь. Сегодня многое ещё предстоит сделать в здравоохранении, вопросах дорожной сети, образования, газификации, связи, спорта, соцподдержки и поддержки промышленных предприятий, создать новые рабочие места — всё это есть в нынешней программе развития региона. Все эти вопросы мы обсуждали с жителями края», — подвёл итоги состоявшихся выборов временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Большие надежды

На прошлой неделе, 8 сентября, президент России Владимир Путин совершил долгожданный для жителей Пермского края визит в регион. Он прилетел в Пермь из Владивостока вечером, после чего поехал на набережную Камы в сопровождении Максима Решетникова, который рассказал главе государства о планах масштабной реконструкции городского пространства.

Для благоустройства набережной и в связи с отмечаемым в 2023 году 300-летием Перми Максим Решетников предложил демонтировать железнодорожную ветку, что позволит создать здесь новое городское пространство. Грузоперевозки будут перенаправлены на параллельную линию на другой берег реки. Предполагается, что по набережной будет запущен трамвай.

Так, на 70 км побережья Камы, вдоль которой расположен город, может получиться единое обустроенное пространство. Кроме того, на обновлённой набережной власти предлагают разместить краеведческий музей и Пермскую художественную галерею. Власти также не исключают, что на набережной может быть построена вторая сцена Театра оперы и балета.

В то же время на эспланаде, где проходят ключевые культурные мероприятия, предлагается благоустроить спуск к реке. А на площадке, где расположены вокзал Пермь II и университет, планируется изменить сетку кварталов. Власти предлагают отдать новое пространство молодёжи для образовательной, спортивной и досуговой инфраструктуры. В будущем тут могут быть построены конгресс-холл и универсальный дворец спорта.

Затем Владимир Путин посетил выставку «Достижения информационно-коммуникационного кластера» в «Морионе».

Владимир Путин, президент России:

— Пермь, в общем-то, всегда была и остаётся прежде всего крупнейшим промышленным центром: здесь и ТЭК, и машиностроение, и металлургическая промышленность, причём и чёрная металлургия, и цветная, и обработка. Конечно, двигать эту сферу, быть локомотивами этого движения могут крупные пермские компании.

В завершение своего визита в Пермь президент провёл рабочую встречу с врио губернатора Пермского края, где Максим Решетников представил краткий отчёт о проделанной им работе за семь прошедших месяцев.

«Новый компаньон»

Источник — газета «Пятница»