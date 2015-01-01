Она с ними одной крови Очерк Светланы Федотовой о баронессе Элен де Людингаузен, последней из рода Строгановых

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Духи баронессы деЛюдингаузен — Eau du Soir Sisley — могут сказать о ней всё, даже то, о чём она хотела бы умолчать. Они говорят: вот женщина, которая добилась всего сама, и сделала это как бы играючи. В ней есть шик, порода, страсть, и она — пленительная женщина, которая одинока. Хотя нет, неправда, с ней рядом всегда есть мужчина, который её любит и боготворит. Элен состоятельна, независима, иронична и очень-очень умна.

Ещё баронесса лихо водит машину. У неё зелёный «пежо», которому 18 лет. «По улицам ходила большая крокодила», — комментирует она цвет машины, попыхивая неизменной сигаретой. «Ну, Елена Андреевна, не курите, пожалуйста, я вас очень прошу», — 15-летний подросток умоляет её всякий раз, когда она закуривает, а происходит это каждые полчаса. «Как говорила в таких случаях моя тётушка, отстань», — отвечает та. И рассказывает историю о том, как она начала курить: ей было 15 лет, она упала с лошади, очень сильно пробив голову в двух местах, и так нервничала, что доктор разрешил ей курить. Тогда к этому было другое отношение. Более того, в её швейцарской школе для девочек Montesano, где она тогда училась, три дня в неделю разрешалось курить.

Инцидент с лошадью очень напугал её мать, урождённую княжну Васильчикову. Ведь Элен была не только её единственной дочерью, но и последней, в ком бьётся настоящая строгановская кровь.

«Последняя из рода Строгановых» — самый частый заголовок статей о баронессе начиная с 1990-х годов. Да, Элен де Людингаузен принадлежит к древнему великому роду, который пять веков был опорой страны и всех царствующих особ, начиная с Ивана Грозного, а после революции — вытеснен за пределы России. Все богатства Строгановых были конфискованы и стали, как писали в советское время, достоянием народа.

Когда Элен де Людингаузен впервые в жизни посетила Санкт-Петербург в середине 1980-х, Строгановский дворец был в ужасающем состоянии. Да и сама страна ей тогда не понравилась. «С Россией покончено», — говорила она себе, уезжая.

На тот момент она была директором всего дома высокой моды Ива Сен-Лорана. Журналисты The New York Times спрашивали её, как ей удаётся общаться с такими непростыми клиентками, как Кристина Онассис, бахрейнские и кувейтские принцессы. «С ними нужно дружить», — просто отвечала баронесса.

За ней в то время ухаживал английский аристократ, красавец и богач, на землях которого любил и любит до сих пор охотиться принц Чарльз. Свадьба была под Новый год в Русском кафедральном соборе им. Александра Невского в Париже. 500 гостей веселились до утра, а английская пресса называла Элен «экзотической знатной русской» дамой.

Именно вот этот английский муж, который, как говорит Элен, «был немного сумасшедший», сказал ей: «Ты должна что-то сделать для страны». Параллельно так сложились обстоятельства, что ей пришлось помочь русской паре в очень сложной жизненной ситуации: те даже жили в её парижской квартире, ожидая спасительной операции. Так, непрямым путём, в обход, через жалость и нежность, в жизнь баронессы вошла её незнакомая родина.

Она инициировала создание и возглавила благотворительный Строгановский фонд, целью которого стало сохранение культурного наследия России. Она внесла в этот фонд свои деньги и убедила своих друзей также сделать значительные пожертвования.

«Дать — это тоже натура. Предпочитаю давать, чем иметь, — признаётся баронесса. — Деньги — это важно. Когда нет денег, это плохо, но, когда их много, это тоже не очень хорошо».

Да, Элен из тех, кто отдаёт, при этом ей никогда ничего не падало с неба. Всё в своей жизни ей пришлось заработать самой, каждый сантим. «В моей жизни всё было трудно, — говорит она своим голосом, который The New York Times назвал «charismatic Marlboros-and-Jack Daniels».

Все богатства Строгановых остались в России. Ей родители передали в наследство красоту (посмотрите фотографии, она ослепительно красива даже сейчас, когда ей 73), воспитание, ум, элегантность и стойкость. Последнее чуть ли не самое важное.

Стойкость пригодилась ей на протяжении всей жизни. Она, например, очень хорошо знает русское выражение «зубы на полку» — её отец разорялся подчистую дважды. Впервые это случилось, когда они жили в Бразилии и Элен была ребёнком, а во второй раз это произошло в конце его жизни, и дочь взяла на себя все расходы.

Особая стойкость ей понадобилась в 15 лет, и вовсе не потому, что упала с лошади и стала курить, а потому что мама развелась с отцом. «Это сейчас все разводятся, а тогда это было огромным шоком!» — вспоминает Элен. Дополнительным ударом было то, что новым избранником матери стал бывший компаньон её отца! Такой вот бразильский сериал.

Впоследствии, когда Элен уже получила образование и жила в Париже, отчим предложил финансовую помощь, но с одним условием: она будет отчитываться перед ним в своих тратах. «Никогда!» — даже сейчас Элен де Людингаузен восклицает это так темпераментно, что ясно: это абсолютно невозможно.

Она предпочла пойти работать. Чтобы закончить тему с отчимом, отметим, что под конец его жизни именно Элен пришлось ему помогать, и она ни разу не спросила отчёта. Она также обеспечивала всех своих трёх бездетных тётушек и, конечно, маму, которая в конечном итоге оказалась на полном её обеспечении.

Но тогда, в конце 1960-х, она была просто красивой девушкой с хорошими манерами, которая искала работу. Она любит рассказывать, что при первой встрече Ив Сен-Лоран отметил в первую очередь её голос: «Что с вами, вы простужены? Это на самом деле ваш голос?» И тут же пригласил её на работу.

Ей поручили пресс-офис, который спустя короткое время стал образцово-показательным: всё пронумеровано и аккуратно расставлено: систематизация — сильная черта Элен де Людингаузен. Через три года она стала директором всех отделений модного дома Ива Сен-Лорана по всему миру. Тогда было принято, чтобы эту должность занимали дамы 65—70 лет, а Элен не было и 30! И тут тоже нужна была особая стойкость и железная воля, потому что мир высокой моды в 1970-е, 1980-е, 1990-е — на протяжении 31 года, когда Элен была директором, — был сложным, многоуровневым и прихотливым бизнесом со множеством вводных. Они продавали мечты, а это самое сложное и дорогое в мире. «Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут себе позволить путешествовать с 40 чемоданами», — говорил Ив Сен-Лоран. Да, вот такие были у Элен клиентки.

На глазах у неё произошёл и расцвет мира высокой моды, и его упадок: в 1990-е годы и Ив Сен-Лоран, и все остальные модные дома переживали не лучшие времена. В итоге в 2002 году он продал свой дом и Элен тоже ушла. И больше ни разу не появилась в когда-то родном офисе.

В 2003 году Элен наконец собралась посетить бывшее строгановское пермское наместничество с частным визитом. «За три дня до поездки мой муж объявил мне, что мы расстаёмся. Я чуть не умерла! — восклицает она. — Но нужно было держаться!»

И она держалась: посетили всё, что наметили, единственное — была отменена пресс-конференция для журналистов из Березников. А спустя короткое время умерла мама. «Всё всегда случается в один момент», — говорит Элен де Людингаузен.

Тогда же стало ясно, что Строгановский фонд, учреждённый ею, движется в направлении, которое ему задаёт его директор — американский юрист, у которого свои представления о том, что и как нужно делать. «Они собираются писать книгу о Строгановых. Зачем, когда есть вот это прекрасное издание!» — Элен с трудом поднимает увесистую книгу Татьяны Эйриян «Дилогия о роде Строгановых», которая была издана к юбилею «ПФП-группы». В Париж книгу привезла в качестве подарка Юлия Кузяева. Это её сын Тимур уговаривал баронессу не курить. Они приехали, чтобы пригласить Элен на вручение Строгановской премии, которое в 2016 году проходило в Перми. И она согласилась.

Последняя из Строгановых и Строгановская премия, конечно, должны были когда-нибудь пересечься. Это случилось несколько лет назад. В интервью «Компаньон magazine» Элен сказала: «Мы очень подружились и полюбили и Андрея, и Юлю. Они очень умные оба, образованные, добрые, щедрые, открытые для жизни, гостеприимные. Юля — замечательный человек. А он — харизматик».

Главной почвой для сближения стала общая идеология, если так можно выразиться. Элен её высказывает так: «Не цивилизованно жить только для себя. Я хотела бы оставить что-то людям, что-нибудь для пользы дела».

Строгановская премия как раз из этого разряда, поэтому Элен горячо её поддерживает: «Очень важно давать людям пример, как можно жить и как должно жить».

Сама она — тоже такой пример. Баронесса любит рассказывать историю, как в 1990-е годы, будучи в Санкт-Петербурге, загорелась идеей организовать пасхальную службу в Казанском соборе, где в тот момент размещался музей религии. И всё получилось! Более того, к крестному ходу стали присоединяться прохожие! Теперь Казанский собор является действующим, и уже кажется, что так было всегда.

Париж, Петербург, Пермь — маршрут жизни баронессы неожиданно сложился как и у Сергея Дягилева, только в обратном направлении и другом наполнении. Жизнь Элен была такой, что по её биографии можно снять сериал. Там должна быть актриса Катрин Денёв — одна из любимых клиенток Ива Сен-Лорана, с которой баронесса особенно дружна. Актриса даже пришла на поминки её мамы, которые проходили в ресторане Peterburg, у Русского православного кафедрального собора Парижа.

Обязательный персонаж — король Саудовской Аравии Фейсал, тот самый, который всему миру продемонстрировал, что такое нефть: он снял саудовскую нефть со всех мировых площадок, и она резко взлетела вверх. «Его потом убили, — меланхолично рассказывает Элен, — но я 100 раз была в его дворце».

Про друга баронессы модельера Кэрри Нимжи должен быть отдельный фильм. «Он мне как подарок по жизни», — говорит о нём Элен. Это будет самая стильная серия: Кэрри безупречен во всём, особенно в интерьерах.

Особняком стоит история Вероники Херст, в доме которой в Нью-Йорке обычно останавливалась Элен. Вероника была замужем за единственным сыном великого медиамагната, создавшего жёлтую прессу: фильм «Гражданин Кейн» — про него.

Имя графини Жаклин де Рибес почти ничего не говорит российскому читателю, но французская пресса называла её не иначе как «последняя королева Парижа». «Я не буду писать мемуары, всё равно никто не поверит», — говорила она. Они с баронессой не были друзьями, но за штрихами к жизни графини французская пресса обращается к ней.

Зато имя Мэрилин Монро известно всем. Тётя Элен — Мария — была журналистом в Америке, работала в корбюро «Пари Матч» и погибла в автомобильной катастрофе, освещая свадьбу Мэрилин Монро и Артура Миллера. «Моя тётя её обожала, — говорит Элен и добавляет: — Мэрилин потом говорили, что из-за этой трагедии ей теперь в жизни не повезёт. Так и вышло».

В этом сериале обязательно должна быть серия о родителях. Когда её мама выходила замуж за Андре де Людингаузена, это было воспринято семьёй негативно — он был маленький аристократ, и, если бы не революция, никаких шансов жениться на женщине, в которой течёт строгановская кровь, у него не было. Но во время войны он всех содержал, и отношение к нему сильно переменилось.

Конечно, не обойтись и без сюжета о бабушке — Софии Васильчиковой, которая была очень красива. Она имела 17 marriage proposals и умерла в 47 лет. Мама Элен боялась, что та тоже умрёт в 47, и основания для беспокойства были. Бабушка имела всё, когда была молодая. Но потеряла всё — и страну, и мужа.

На этом первый сезон можно закончить. А во втором шагнуть сразу на пять веков назад, в Пыскор, к первому в России медеплавильному заводу, который основал Аника Строганов. И далее, в Ильинский, Соликамск и Орёл, где Строгановы не только деньги зарабатывали, но и строили церкви, школы, театры, больницы, библиотеки, посылали крестьянских детей учиться в созданные ими же учебные заведения в Санкт-Петербурге и т. д. Ведь не цивилизованно же жить только для себя, не правда ли?

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться