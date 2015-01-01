Помощь на бегу Пермяки вновь примут участие в благотворительном забеге

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Фонд «Берегиня», благотворительная организация «Солнечный круг» и Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края начали подготовку второго благотворительного забега. Он состоится 3 июня. Все собранные средства пойдут на лечение и сопровождение детей в больницах.

Забег «На одном дыхании» стартует и финиширует на стадионе «Юность». Маршрут проложен по улицам Революции, Сибирской до площади Карла Маркса и обратно. Спортсмены пробегут две дистанции: 2 и 10 км. По словам организаторов, профессиональная подготовка участников не обязательна.

Соревнования состоятся в возрастных категориях: мальчики и девочки до 14 лет, юноши и девушки 14—18 лет, мужчины и женщины 18—60 лет и старше. Каждой категории участников присвоен индивидуальный цвет, судьи на финише определят троих победителей.

«Благотворительность может быть интересной, полезной, простой и важной. Участники забега чувствуют силу и плечо незнакомого человека, который бежит рядом в одном направлении. Вместе мы можем больше», — рассказала Александра Сокол, руководитель благотворительной организации «Солнечный круг».

Для детей до четырёх лет участие бесплатное. Для участников от четырёх до 18 лет стартовый взнос составит 150 руб. Для студентов и пенсионеров — 350 руб. Для взрослых — 350 руб. (за дистанцию 2 км), 500 руб. (за дистанцию 10 км).

Кроме того, пермяки смогут принять участие в забеге в категории fun run. Его участникам предстоит преодолеть небольшую дистанцию, но в смешных костюмах. Стартовый взнос для этого забега составит 300 руб.

Вырученные средства пойдут на два благотворительных проекта: «Неотложка» (это экстренная помощь ребятам с тяжёлыми заболеваниями) и «Служба Айболита» (помощь детям-сиротам, оказавшимся в больницах). Несмотря на то что забег благотворительный, участников ждут памятные сувениры, а победители получат призы от партнёров мероприятия.

«На 300 рублей можно купить пластырь из специального нетканого материала, чтобы при смене катетера не поранить кожу ребёнка, или оплатить три часа работы больничной няни. Взнос трёх спортсменов поможет пополнить недельный запас специального питания после химиотерапии. 20 тыс. руб. — оплата дороги пяти подопечным в реабилитационный лагерь», — рассказали организаторы мероприятия.

В прошлом году в забеге приняли участие 700 пермяков, спортсмены собрали 175 тыс. руб. В этом году организаторы также ожидают большое количество участников.

«С командой единомышленников мы ровно год прожили с мыслью организовать второй благотворительный забег в нашем городе. Забег — это способ объяснить, что помогать легко. Пробежать вместе и своим взносом помочь детям, получив взамен массу положительных эмоций, заряд позитива на несколько дней вперёд и приятные памятные подарки», — отметила Татьяна Голубаева, руководитель благотворительного фонда «Берегиня».

Более подробную информацию о забеге «На одном дыхании» можно найти в группе ВКонтакте vk.com/charityrace.

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