В поисках компромисса Глава Перми провёл встречу с активистами движения «Дома на трубы не меняем»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В середине прошлой недели часть жителей пермского микрорайона Запруд, чьи дома находятся в санитарно-защитной зоне магистрального нефтепровода, были встревожены поступившей информацией о якобы готовящемся сносе их жилых строений. Но она оказалась ложной. Вместе с тем пермяков продолжает волновать ситуация, связанная с неопределённостью статуса самих земельных участков под их домами.

Обеспокоенные пермяки даже хотели перекрыть единственную автомобильную дорогу, ведущую в эту отдалённую часть города. Но возникшее напряжение удалось снять только после личного вмешательства главы Перми Дмитрия Самойлова, который пригласил для встречи представителей пермского движения «Дома на трубы не меняем». Именно они представляют интересы собственников жилья в Запруде, попавших в непростую ситуацию.

Разговор продолжался более часа. Во время него каждая из сторон сумела донести своё видение проблемы, обсудить возможные пути и план взаимных действий для её решения.

Дома на трубах

На территории нашего города в санитарно-защитную зону магистрального нефтепровода Каменный Лог — Пермь, владельцем которого является ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (одно из дочерних предприятий ПАО «Транснефть»), попадают несколько десятков жилых домов, где проживают около 150 семей.

Раньше на этом месте пролегали промысловые нефтепроводы «Транснефти», и их наличие не предполагало жёстких требований к обеспечению безопасности проживающего рядом с ними населения. Однако после их реконструкции возникла необходимость введения новых охранных зон, границы которых теперь находятся в 125 метрах с обеих сторон от проложенной трассы. В 2012 году компания «Транснефть» зарегистрировала право собственности на нефтепровод и прилегающую к нему землю.

Учесть все мнения

На встрече с жителями Дмитрий Самойлов проинформировал собственников земельных участков о том, что удалось достигнуть договорённости с компанией «Транснефть» о приостановлении передачи в службу судебных приставов для исполнения исков о сносе жилых строений. Прежде всего это связано с тем, что централизованное решение затрагиваемых вопросов сейчас готовится на федеральном уровне.

Существенным прогрессом является перенос обсуждения сложившейся ситуации на площадку Общественной палаты РФ. В минувшую пятницу, 21 апреля, здесь состоялся круглый стол. В его повестке как раз и рассматривались вопросы, связанные с проблемой домов, оказавшихся в охранных зонах магистральных трубопроводов.

В целом по Пермскому краю в аналогичной ситуации находятся 3 тыс. земельных участков и 400 жилых домов, прошедших государственную регистрацию права. Проведённый общественный мониторинг выявил в России тысячи семей, попавших в эти непростые условия жизни.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Абсолютно чётко понимаем, в какое положение попали жители. Тема очень непростая, мы должны двигаться в рамках действующего законодательства. Мы являемся не единственными участниками этого процесса, потому что он затрагивает интересы компаний, которые являются собственниками трубопроводов, идут сложные разбирательства в судах. Нужно искать и находить компромисс. Будем проводить такие встречи и в дальнейшем, обмениваться информацией, помогать людям в рамках своих компетенций. Следующую встречу проведём после майских праздников.

Встреча состоится в рамках рабочей группы, которую глава Перми распорядился создать ещё в декабре 2015 года. Её деятельность направлена на тесное взаимодействие с собственниками земельных участков. Возглавляет группу первый заместитель начальника городского департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин.

Поиск оптимального решения

Дмитрий Самойлов также развеял слухи и о том, что городская администрация собирается инициировать снос домов в микрорайоне Запруд, что с её стороны подаются административные иски в отношении собственников о признании их домов самовольными постройками. Как выяснилось, многие дома, попавшие в охранную зону магистрального трубопровода, строились без соответствующих разрешений и теперь подлежат сносу. Как пояснили в городской администрации, никаких исков с их стороны не было и не могло быть, так как земля, на которой построены дома, не является муниципальной собственностью.

«Все настроены на конструктивное взаимодействие и решение проблемы. Надеюсь на принятие взвешенных решений, достижение какого-то консенсуса. Есть надежда, что нынешний общественный резонанс, который обуславливается большим количеством жалоб и обращений, возымеет действие, и проблема со сносом домов решится не только в Пермском крае», — уверена координатор пермского движения «Дома на трубы не меняем» Любовь Турова.