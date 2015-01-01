Жизнь в стиле ЭКО В Центре городской культуры прошёл День полезных экознаний

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Пермякам рассказали, что такое экологический след, почему не стоит выкидывать в общий мусорный бак батарейки, пластик, стекло, бумагу, и где принимают такие отходы. Мероприятие прошло в рамках благотворительного проекта «Предмостки» 15 апреля. По словам организаторов, нынешний Год экологии — это хороший повод не только обсудить экологические проблемы, но и поделиться накопленным опытом.

В День полезных экологических знаний участники создавали коллажи, игрушки, предметы быта и просто арт-объекты из того, что могло бы отправиться в мусорное ведро

Фото: Данила Шиферсон

Как уменьшить свой след в природе

День полезных экознаний открыла Татьяна Лагунова, директор ООО «Экологический информационный ресурс». Она рассказала о правилах повседневной экологичности, а также предложила пройти специальный тест, определяющий экологический след.

«Экологический след — это условное понятие, отражающее потребление человечеством ресурсов биосферы. Он образуется не потому, что мы мусорим или загрязняем землю, а потому что мы просто живём с тем уровнем комфорта, который нам привычен. Мы каждый день пользуемся транспортом, покупаем продукты, тратим воду и электричество и т. д. В итоге всё это влияет на наш экологический след. Если раньше человечество пользовалось достаточно скромно этими ресурсами, то сейчас всё больше и больше. Мы берём, но ничего не возвращаем», — рассказала Татьяна Лагунова.

Специалисты в сфере экологии также привели ряд простых рекомендаций, выполняя которые каждый человек может повлиять на уменьшение экоследа. Например, вместо пакетов, которые мы постоянно покупаем в супермаркетах, использовать многоразовую сумку. Также каждый из нас может сделать шаг к сортировке мусора: собирать бумажную макулатуру, завести специальный ящик для сбора батареек. Можно попробовать реже ездить на автомобиле, чаще пользоваться общественным транспортом, а ещё лучше — велосипедом. Для экономии воды экологи советуют принимать душ вместо ванны и не забывать выключать воду при чистке зубов.

«Это простые советы, которые каждый из нас может использовать ежедневно. Чем больше людей начнут пользоваться этими рекомендациями, тем меньше будет негативное влияние на окружающую среду», — уверены активисты.

Вообще без отходов

День полезных экознаний продолжила пермячка Анна Остапенко, которая поделилась опытом жизни в концепции zero waste, что в переводе значит «ноль отходов».

Главная её задача — максимизировать объёмы переработки и снизить количество отходов. Анна полностью отказалась от полиэтиленовых пакетов, а для покупки продуктов на развес использует специальные тканевые мешочки. Мусор девушка сортирует: пищевые отходы (кожуру фруктов и овощей, яичную скорлупу и т. д.) увозит в компостную яму на даче, стеклянную тару, бумажную упаковку от продуктов сдаёт в переработку.

Кроме того, Анна — активист проекта «Сумки-бумеранги», суть которого заключается в сокращении использования полиэтиленовых пакетов. «Сумка-бумеранг» — это тканевая сумка, которую вы можете взять бесплатно в магазине, отказавшись от покупки пакета, и вернуть её в магазин в любое удобное время.

Сейчас организаторы приглашают к сотрудничеству волонтёров, которые готовы шить такие сумки. «У нас есть уже 100 сумок. Запуск проекта в магазины мы планируем делать, когда у нас будет хотя бы 500 сумок», — рассказала Анна Остапенко.

Организаторы проекта приглашают к участию волонтёров, которые могут шить сумки на дому из своих тканей, обрезков, старой одежды и других экологичных материалов.

Примем ваш мусор!

Об отходах и их переработке пермякам рассказала ведущий специалист компании «Буматика» Анастасия Прошина.

«С 3 апреля по 30 мая в течение одной недели в каждом районе города Перми работают временные пункты приёма отдельных видов отходов: газет, книг, журналов, офисной бумаги, картона, пластиковых бутылок, канистр, алюминиевых и жестяных банок, энергосберегающих ламп, батареек и аккумуляторов, автомобильных шин, бытовой и офисной техники, за исключением крупногабаритных видов: холодильников, телевизоров, плит, стиральных машин и другого», — рассказала Анастасия Порошина.

Кроме того, организаторы проекта решили сделать его вдвойне полезным. «С каждого килограмма макулатуры, собранной во временных пунктах вторсырья, 2,5 руб. будет направлено в фонд помощи детям «Дедморозим» в рамках постоянного благотворительного проекта «ЧудоБум».