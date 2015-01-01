Конкурс лидеров Победителем краевого конкурса «Учитель года — 2017» стал пермский педагог Максим Расторгуев

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Учитель пермской школы «Дуплекс» Максим Расторгуев стал абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года — 2017». Его итоги подвели в пятницу, 14 апреля в пермском Дворце детского (юношеского) творчества. Максим Расторгуев будет представлять Пермский край на всероссийском этапе в Москве.

Фото: Виктор Михалев

В этом году в краевом этапе конкурса участвовали 187 педагогов из 44 муниципалитетов Пермского края, в прошлом году — 158 педагогов из 41 муниципалитета. Победителей назвали в шести номинациях: «Педагог дошкольного образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Социально-педагогическая», «Педагог-психолог» и «Лидер в команде».

Победитель конкурса — 27-летний Максим Расторгуев — преподаёт музыку, искусство и МХК в предметно-языковой школе «Дуплекс» пять лет. Ранее он уже несколько раз сам готовил других участников к конкурсу, а в этом году решил проверить свои силы. По образованию Максим концертный исполнитель, артист оркестра, а в школу он пришёл, потому что хотелось попробовать себя в новой сфере и передавать свой опыт, быть полезным другим людям.

Подготовка к конкурсу заняла у педагога несколько недель, и, по его словам, победа была бы невозможна, если бы не педагогический состав школы. «Была создана целая команда, вместе мы проходили все этапы конкурса. Мы прорабатывали каждый этап, каждый урок и мастер-класс, мы много репетировали, чтобы найти в методике слабые места и их исправить, — рассказывает педагог. — Это был длительный процесс, где были задействованы большие ресурсы, и, конечно же, в этом нашей команде помогали дети».

Уроки Максима Расторгуева совсем не похожи на классические занятия за школьной партой. Традиционные ценности педагог преподносит школьникам в новой форме. «В первую очередь моя методология преподавания связана с использованием современного искусства: вместе с ребятами мы проводим перформансы, делаем инсталляции, — рассказывает учитель. — На уроках дети сами создают так называемые образовательные продукты, а формы современного искусства помогают ребятам хотя бы на какое-то время отвлечься от своих гаджетов и начать взаимодействовать друг с другом. Это отлично позволяет детям налаживать контакты с миром».

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми:

— Пермская система образования тем и отличается, что у нас есть свои «звёздочки» как среди ребят, так и среди педагогического состава. Мы горды, что педагог нашей пермской школы был признан профессиональным жюри лучшим учителем этого года. Желаем Максиму Владимировичу дальнейших профессиональных и личных побед.

За победу в конкурсе «Учитель года — 2017» Максим Расторгуев получил губернаторскую премию в размере 500 тыс. руб. Победителями в остальных номинациях стали: Светлана Бузмакова, воспитатель березниковского детского сада №88; Виктор Хомутов, учитель истории и обществознания Лобановской средней школы Пермского района; Вероника Катаева, преподаватель Осинского аграрного техникума; Гульсина Тютина, учитель информатики и ИКТ школы №1 Александровского района; Ольга Феденко, педагог-психолог пермской школы №18, и Наталья Старкова, заместитель директора по учебной работе березниковской школы №8. Они также получили денежные премии и возможность пройти образовательные стажировки.

На этом конкурс педагогов не заканчивается. Осенью Максим Расторгуев будет представлять Пермский край во Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2017», который пройдёт на Кубани.