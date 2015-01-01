Ребёнок в сад — родитель рад! В Перми началось комплектование муниципальных детских садов

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В новом учебном году родителей юных пермяков ждут новые правила оформления и получения мест в детских садах города. Прежде всего они коснулись процедуры комплектования самих дошкольных образовательных учреждений и зачисления в них.

Фото: Ирина Молокотина

Выбирай на вкус

Сегодня в краевой столице работают 143 муниципальных детских сада, а также около 200 негосударственных образовательных учреждений, из которых 35 обладают лицензиями на свою деятельность. Работать частные детсады могут и без лицензии, но её наличие означает, что работу садика — образовательную программу, питание и пожарную безопасность — контролируют проверяющие организации.

На протяжении последних лет городские власти активно развивали сеть муниципальных дошкольных учреждений. Так, например, только в 2015—2016 годах восемь детских садов открылись после капитального ремонта, четыре — построили и выкупили у строительных организаций. Это позволило увеличить более чем на 4 тыс. число мест в дошкольных учреждениях Перми.

В 2017 году планируется продолжить работу в этом направлении и открыть ещё три новых детских сада на ул. Каляева, 35а, ул. Машинистов, 43а и ул. Чернышевского, 17в. С их вводом для юных пермяков будет создано ещё 715 дополнительных мест.

Администрация города также активно поддерживает развитие частных форм дошкольного образования, которым для возмещения затрат на присмотр и уход за детьми от полутора до семи лет предоставляются субсидии. Также частные организации получают грантовую помощь в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с созданием и введением дополнительных мест.

Ближе к родителям

Для улучшения качества предоставления муниципальных услуг, упрощения процедуры предоставления мест в этом году вводится ряд изменений в комплектовании муниципальных детских садов.

Сегодня родителю ребёнка предоставляется возможность напрямую контактировать с детским садом. Теперь не нужно будет получать бланк-направление. Списки детей, которым предоставляется место, отправляются непосредственно в дошкольное учреждение из районного отдела образования.

Принцип комплектования списков останется без изменений и основывается на возрасте ребёнка и закрепления по территориям проживания. Процедура комплектования и зачисления полностью переносится в дошкольное учреждение.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации Перми:

— В прошлом году очереди создавали определённый дискомфорт. Сейчас мы решили это убрать. Это позволит нам быть ближе к родителям детей, а сам процесс оформления в детские сады станет максимально удобным.

Сроки комплектования дошкольных образовательных учреждений устанавливаются в период с 15 мая по 14 июля. Комплектование проходит в несколько этапов.

Фото: Ирина Молокотина

Этапы комплектования

Подготовительный этап — до 15 мая

До 30 апреля родители должны актуализировать свои данные на «Дошкольном портале», а граждане, которые относятся к льготным категориям, — принести подтверждающие документы в районный отдел образования. Специалисты отделов после актуализации данных на «Дошкольном портале» формируют списки. Детские сады на подготовительном этапе разрабатывают локальные акты, проводят инструктаж своих специалистов.

Основной этап — с 15 мая по 16 июня

Списки детей, распределённых в детские сады с учётом возрастного и территориального принципов, направляются в детский сад. Информацию о том, в какой детсад распределён ребёнок, родители получат несколькими способами: через личный кабинет на «Дошкольном портале», телефонным или SMS-оповещением, заказным письмом, письмом на электронный адрес.

Информировать родителей будут работники детского сада, которые согласуют с родителем время прихода для подачи заявления и предоставления документов, которые понадобятся для последующего зачисления ребёнка. К этим документам относятся: удостоверение личности родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребёнка, подтверждение места жительства (пребывания) ребёнка в Перми — свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3) или свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8). По окончании основного этапа в городском департаменте образования проанализируют количество зачисленных детей и количество свободных мест.

Заключительный этап — с 26 июня по 14 июля

Этап во многом аналогичен основному. Специалист районного отдела образования формирует списки детей (с учётом возрастного и территориального принципов) на свободные места и на четырёхчасовую услугу.

На сегодняшний день через «Дошкольный портал» зарегистрировались более 70% заявителей. Часть родителей для регистрации приходили в районные отделы образования.

Ждите ответа

О процедурах уведомления родителей и зачисления ребёнка в детский сад, являющихся общими для всех муниципальных дошкольных учреждений Перми, рассказала Ольга Ершова, заведующая детским садом «Эврика».

«Списки детей к нам поступят после 15 мая. С этого периода мы начинаем процедуру уведомления родителей либо законных представителей ребёнка о том, что им выделяется место в нашем детском саду. Основным источником информирования является телефонная связь, — говорит Ольга Ершова. — В исключительных случаях будут применяться почтовые заказные уведомления».

Форма заявления для зачисления в детский сад и перечень необходимых для предоставления документов будет размещаться на сайте детсада. После поступившего уведомления родителю необходимо обратиться в садик в течение пяти рабочих дней. Если такой возможности нет, то в течение того же срока необходимо согласовать другую дату сдачи документов.

Иностранные граждане должны предоставить дополнительные документы, подтверждающие родство с ребёнком и право пребывания на территории РФ. В случае отсутствия каких-либо документов у родителя будет возможность их предоставить в течение 30 рабочих дней.

«Это касается и медицинской карты. Хочу особо подчеркнуть, не надо затягивать с её оформлением. Эту процедуру можно начинать проходить уже сейчас. После предоставления полного пакета документов между детским садом и родителем заключается договор. Право посещения детского сада появится у ребёнка с момента заключения договора и предоставления медицинской карты, но не ранее 1 июля 2017 года», — отметила заведующая детсадом «Эврика».

Обмен возможен

Вполне вероятно, что в процессе комплектования определённого детского сада может возникнуть ситуация, когда в нём не окажется достаточного количества мест для зачисления. В этом случае родителям необходимо подойти в детсад по месту распределения ребёнка. Только здесь можно будет заключить договор и написать заявление на обмен. Заявление поступит в районный отдел образования и по мере возможности появления свободных мест процедура будет совершена.

В процессе комплектования в городском департаменте образования предполагают появление «острых» районов, в которых будет отмечаться дефицит свободных мест в дошкольных учреждениях. В большей степени это относится к Мотовилихинскому и Дзержинскому районам. В Мотовилихе планируется решать проблему с помощью детсадов Свердловского и Орджоникидзевского районов, а в Дзержинском районе — Индустриального и Кировского.

«В любом случае мы будем стараться идти навстречу жителям города. Будем брать максимально близкую территорию нахождения детсадов. Наша задача — ювелирно поработать. Сегодня для нас очень важно, чтобы в актуализированной информации родитель мог даже указывать детский сад, который близок к месту его работы, другие наиболее удобные варианты. В этих случаях будем стараться предоставлять места не только в месте проживания. Такая схема позволит рационально распределять места в детских садах во всех районах города», — уверена Валентина Маковеева, начальник управления дошкольного образования администрации Перми.

Все спорные вопросы можно будет решить в приёмные дни районных отделов образования. Кроме того, для родителей с 18 апреля и до окончания комплектования детских садов работает горячая линия по тел. 212-42-05 .

Список районных отделов департамента образования администрации Перми

Дзержинский район: ул. Ленина, 85, тел.: 238-27-67 , 246-60-26 ;

Индустриальный район: ул. Мира, 15, тел.: 227-93-01 , 227-88-99 , 227-95-09 ;

Кировский район: ул. Закамская, 26, тел.: 283-30-16 , 283-32-27 ;

Ленинский район: ул. Пермская, 82, тел.: 212-06-62 , 212-94-62;

Мотовилихинский район: ул. Уральская, 36, тел.: 260-14-16 , 260-14-15 ;

Орджоникидзевский район: ул. Бушмакина, 26а, тел.: 284-70-00 , 284-69-77 ;

Свердловский район: Комсомольский пр., 77, тел.: 244-36-14 , 241-03-81 .