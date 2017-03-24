В хорошем русле Пермяки берутся за благоустройство долины реки Егошихи

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В марте этого года группа инициативных пермяков задалась идеей вернуть нарушенный экобаланс незаслуженно забытой части города — долине малой реки Егошихи и сделать её более доступной для отдыха горожан. Проект возглавила студентка Пермского политехнического университета Мария Лунегова (см. «Пятницу» №11 от 24.03.2017 г.).

Фото: Виктор Михалев

«Долина реки Егошихи — это историческая часть Перми, по ней когда-то проходила городская граница. Совсем скоро наш город будет праздновать свой 300-летний юбилей, было бы совсем неплохо привести в порядок именно те места, откуда он начинался, где находятся его истоки. Сейчас здесь мы наблюдаем довольно печальную картину: место, которое априори должно служить украшением краевой столицы, на самом деле находится в запущенном состоянии. Наша цель — привлечь внимание городских властей, жителей микрорайонов к проблемам малых рек, показать возможность преобразования этих территорий в общедоступное пространство для отдыха», — рассказывает Мария.

Пермская студентка презентовала свой проект «Новая жизнь забытой реки» представителям общественных организаций и органов местного самоуправления, студенчества. В ходе его подготовки Мария со своими добровольными помощниками несколько раз прошла по возможной экологической тропе вдоль реки Егошихи между Южной и Средней дамбами, провела обследование территории с правовой точки зрения. Выяснилось, что, согласно Генплану Перми, эти места относятся к зоне рекреационных и ландшафтных объектов с возможным размещением здесь парковой зоны, спортивных площадок.

Инициатива пермячки была поддержана на уровне города. В начале апреля проект «Новая жизнь забытой реки» вошёл в число победителей номинации «Первый грант» конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». В нынешнем году он проводился уже в 19-й раз, в адрес конкурсной комиссии поступили рекордные 345 заявок. Как отмечают в администрации Перми, конкурс ещё раз продемонстрировал растущую активность пермяков в вопросах решения самых разных социально значимых проблем в жизни города.

У Марии Лунеговой уже есть план действий по использованию средств полученного гранта, разделённый на несколько этапов. Так, до 25 апреля общественным благоустроителям будет необходимо определиться с количеством посадочного материала, его породами и схемой посадки насаждений. Посадки планируется завершить до 15 мая. В этот же период предстоит завершить разработку дорожно-тропиночной сети, заняться поиском и приобретением необходимых материалов. Обустройство дорожек планируется завершить в июне.

«В наших дальнейших планах стоит начало работ по созданию малых архитектурных форм по индивидуальным эскизам, включая качели, оформление спусков на смотровые площадки, лавочки. В зависимости от привлечения спонсорской помощи определимся со сроками строительства перголы или беседки, а также знакового арт-объекта», — делится планами Мария Лунегова.

Среди добровольных помощников Марии есть известный пермский стрит-арт-художник Александр Жунёв, житель близлежащего микрорайона. Он предложил свою помощь в создании узнаваемого образа будущей парковой зоны.

«Мы ищем друзей, кто поможет нам, например, элементарно посадить деревья, а их будет немало, около 50—60 саженцев. Если вы умеете варить металлоконструкции, строить, пилить, сверлить, красить, рисовать, сажать цветы или если у вас есть знакомые, готовые вложить немного своего времени в наш проект, будем очень рады любому отклику и заинтересованности! По завершении проекта самые активные будут отмечены благодарностями и приятными подарками», — призвала к сотрудничеству Мария Лунегова в сообществе «Проект благоустройства Егошихи» социальной сети ВКонтакте.

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