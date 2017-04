Кофе полезен для творчества Пермская сеть кофеен помогла отреставрировать картины Элия Белютина

Художественная галерея подвела промежуточный итог работы благотворительных выставок репродукций, которые в течение полугода были выставлены в пермских кафе Lemon Tree и Cup by Cup. Благодаря этому проекту зрители увидели отреставрированные работы московского художника-экспериментатора.

18 апреля в Пермской художественной галерее открылась выставка «Контакт», на которой зрители впервые увидели восемь отреставрированных работ художника Элия Белютина из фондов галереи. Этого художника можно назвать основателем первого альтернативного официальному метода образования. Его студенты рисовали на любых поверхностях практически всеми возможными инструментами, включая швабры и гвозди. В публикациях начала 1990-х годов Белютин значится как «патриарх крупнейшей школы андеграунда».

Название выставки — «Контакт» — отсылает к теоретической работе художника «Теория всеобщей контактности» и одновременно к новому для галереи опыту взаимодействия с малым бизнесом, команде Cup by Cup, благодаря которой были собраны средства на реставрацию масштабных полотен Белютина.

«В галерее есть очень много работ, в том числе известных авторов, которые лежат в хранилище музейных экспонатов и лишены возможности быть увиденными посетителями. Какие-то картины не имеют подрамников, другие требуют реставрации. К сожалению, у галереи нет финансовой возможности реставрировать все работы, — рассказал шеф-бариста Cup by Cup Максим Белов. — Мы решили в этом помочь. Мы получили список полотен, которые требуют восстановления, и совместно с сотрудниками галереи определили, какие картины нужно отреставрировать в первую очередь».

По словам Максима Белова, каждый посетитель кафе Lemon Tree и кофеен Cup by Cup причастен к успешной реализации этого проекта. «В нашем меню появились определённые позиции (в зимнее время это горячие напитки, в летнее — будут холодные), часть вырученных средств от продажи которых идёт на реставрацию картин из фонда галереи», — пояснил Максим Белов. Специалисты галереи уже работают над реставрацией других экспонатов: картин Лидии Бродской «Края родные» и Аристарха Лентулова «Портрет актрисы», «Натюрморт с подносом и земляникой».

Сейчас в кафе Lemon Tree и кофейнях Cup by Cup продолжают свою работу благотворительные выставки репродукций из фондов Пермской галереи: «Офорты Ивана Шишкина» в кафе Lemon Tree (ул. 25 Октября, 45), «Иллюстрации к роману Дефо «Робинзон Крузо» в кофейне Cup by Cup (Комсомольский пр., 16) и «Кошка и её художники» в кофейне Cup by Cup (ул. Сибирская, 30). Переэкспозиция благотворительных выставок начнётся на предстоящей неделе с кафе Lemon Tree, где посетители смогут увидеть репродукции графики итальянского художника XVII века Антонио Визентини.