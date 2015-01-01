За путёвкой в лето В Перми 17 апреля стартует кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей

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Чтобы отправить ребёнка в лагерь, родителям стоит заранее позаботиться об этом. Для начала нужно определиться, куда именно вы планируете отправить ребёнка: в загородный лагерь, санаторий, палаточный лагерь или на пришкольную площадку. При этом сертификат на оздоровление или отдых может быть выдан только по одной из этих форм.

Фото: Ирина Молокотина

Куда поедем?

Определиться с выбором лагеря досуга и отдыха, а также лагерем палаточного типа поможет муниципальный реестр, который будет размещён на сайте администрации Перми gorodperm.ru в разделе «Семья и детство» / «Оздоровительная кампания» / «Куда отправить ребёнка отдыхать». Выбрать загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный детский лагерь поможет реестр, который будет размещён на сайте Министерства социального развития Пермского края.

Как рассказала заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, в этом году большое внимание будет уделяться содержанию и разработке тематики детских лагерей. В первую очередь это касается лагерей досуга и отдыха, организованных при школах города.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми:

— Готовясь к летней кампании 2017 года, мы встречались с руководителями лагерей, с руководителями школ, учреждений дополнительного образования и стимулировали их к тому, чтобы они придумывали интересные, содержательные смены. Например, в школе дизайна «Точка» в рамках летнего лагеря будет организована программа для знакомства детей с разными направлениями дизайна. В школе №16 откроется лагерь технической направленности. Здесь ребята будут знакомиться с предприятиями города. В школе «Дуплекс» откроется парламентский лагерь, в котором дети в сотрудничестве с парламентариями будут разрабатывать законодательные акты и участвовать в дебатах.

Сбор бумаг

Следующий шаг — подготовка пакета документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи. Исходя из социального статуса будет определяться и стоимость сертификата. При этом если доход семьи превышает трёхкратную величину прожиточного минимума, то сертификат не дадут.

Список необходимых документов также зависит от выбранного лагеря. Например, для загородных лагерей и санаториев необходимо предоставить заявление, копию свидетельства о рождении ребёнка и копию паспорта (при достижении 14-летнего возраста), копию документа, удостоверяющего личность родителя, а также документы, подтверждающие постоянное проживание в Перми, и документы, подтверждающие категорию ребёнка (для детей-инвалидов и детей, проживающих в семьях с трудной жизненной ситуацией), либо справку о составе семьи, выданную уполномоченным органом (выписка из домовой книги), и документы, подтверждающие доходы обоих родителей (для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи не выше двукратной или не выше трёхкратной величины прожиточного минимума).

Для дневных и палаточных лагерей нужно подготовить заявление, копию свидетельства о рождении ребёнка и копию паспорта (при достижении 14-летнего возраста), копию документа, удостоверяющего личность родителя.

Получите, распишитесь

После того как родители соберут весь пакет документов и определятся с выбором лагеря, нужно обратиться в любой из 27 пунктов выдачи сертификатов (без привязки к району, где зарегистрирован ребёнок). Более подробную информацию об адресах пунктов можно найти на сайте администрации Перми gorodperm.ru.

Последний шаг — покупка путёвки и передача сертификата представителю лагеря. При этом передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован. Второй сертификат этим летом семье не выдадут.

Что касается семей, выбравших для отдыха детей лагеря за пределами Пермского края, они могут рассчитывать на бюджетную поддержку в виде компенсации. Для её получения родители должны приобрести путёвку самостоятельно, а затем обратиться с заявлением в департамент социальной политики. По словам начальника отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Министерства социального развития Пермского края Татьяны Кель, размер бюджетной поддержки также зависит от категории лагеря и категории ребёнка.

Получить консультацию об отдыхе и оздоровлении детей можно в департаменте социальной политики администрации Перми по адресу: ул. Пермская, 60, каб. 8. Телефоны: 212-10-15 , 212-31-44 , 212-88-86 .

Категории детей и размер бюджетной поддержки

Категория ребёнка Процент поддержки Стоимость сертификата Загородный лагерь отдыха и оздоровления Дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях

Дети, проживающие в малоимущих семьях и находящиеся в социально опасном положении

Дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях

Дети, проживающие в малоимущих семьях

Дети, находящиеся в социально опасном положении

Дети-инвалиды 100% 18 061,68 Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом семьи не выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума 70% 12 643,18 Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом, превышающим двукратную величину, но не выше трёхкратной величины (включительно) прожиточного минимума 30% 5418,50 Санаторно-оздоровительный детский лагерь Дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях

Дети, проживающие в малоимущих семьях и находящиеся в социально опасном положении

Дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях 100% 24 806,24 Дети, проживающие в малоимущих семьях

Дети, находящиеся в социально опасном положении

Дети-инвалиды 80% 19 844,99 Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом семьи не выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума 70% 17 364,37 Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом, превышающим двукратную величину, но не выше трёхкратной величины (включительно) прожиточного минимума 30% 7441,87 Лагерь досуга и отдыха Дети, находящиеся в социально опасном положении

Дети группы риска

Дети из малоимущих семей

Дети из многодетных семей

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 100% 4619,50 Дети города Перми

(за исключением вышеперечисленных) 70% 3233,70 Детский лагерь палаточного типа Дети, находящиеся в социально опасном положении

Дети группы риска

Дети из малоимущих семей

Дети из многодетных семей

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 100% 3855,00 Дети города Перми

(за исключением вышеперечисленных) 50% 1927,50