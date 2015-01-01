Пермский ренессанс юмора

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский КВН, ставший в своё время малой родиной для звёзд российского масштаба, таких как Николай Наумов, Светлана Пермякова, Антон Богданов, Марина Федункив, и многих других, переживает своё второе рождение.

Так, в День смеха, 1 апреля, в краевой столице впервые состоялся Кубок ректоров Пермского края по КВН, который дал старт 25-му сезону фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна».

В присутствии заместителя председателя правительства Пермского края Ирины Ивенских и шести ректоров пермских вузов состязались 10 студенческих команд. Такого представительства пермский КВН не знал на протяжении нескольких последних лет. В итоге из рук председателя Совета ректоров Пермского края Владимира Маланина Малый кубок «ушёл» в Пермский государственный медицинский университет, а Большой кубок завоевала команда Пермского государственного национального исследовательского университета. Однако по правилам «Студенческой весны» обладатель Гран-при фестиваля в жанре КВН станет известен только 27 апреля по итогам проведения программ гала-концертов всех вузов.

Регулярный чемпионат КВН Прикамья проводится с 1997 года, и в этом году у него также юбилей — 20 лет! Если Кубок ректоров прошёл впервые, то Кубок губернатора Пермского края и Открытый кубок КВН города Перми стали уже доброй традицией, как игры региональной лиги «Прикамье» Международного союза КВН, где встречаются лучшие команды КВН края. Ближайшая игра в его рамках состоится в предстоящую субботу, 15 апреля, в 17:00.

На базе сильнейших региональных команд формируется сборная команда КВН, которая будет представлять Прикамье в играх Международного союза КВН. В этом сезоне наша команда «Сборная бывших спортсменов» впервые за 10 лет пробилась на Первый канал в Премьер-лигу КВН, где уже успела одержать свою первую убедительную победу и прошла в четвертьфинал. Ребята также порадуют болельщиков своим юмором 15 апреля!

Кроме того, 21 апреля состоится игра студенческой лиги с участием команд вузов и ссузов Пермского края, а 22 апреля — игра лиги лучших команд работающей молодёжи Прикамья! Все игры проходят в городском Дворце молодёжи.