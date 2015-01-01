Ядро промышленной Перми Индустриальный район города отмечает юбилейную дату

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Индустриальный район Перми является самым молодым и активно развивающимся районом в краевой столице — ему исполнилось всего 45 лет! Своим появлением он обязан вышедшему 31 марта 1972 года Указу Президиума Верховного Совета РСФСР.

Новый район получил название Индустриальный совершенно не случайно, к тому времени здесь уже начинал формироваться значительный промышленный потенциал Перми, включающий нефтеперерабатывающий завод и печатную фабрику Гознак. Территориально же нынешний юбиляр ранее входил в состав Дзержинского района. Хотя течение времени и событий относительно: первое упоминание о западных границах Перми появилось и вовсе задолго до образования самого города — согласно Строгановским писцовым книгам от 1597 года, здесь располагался небольшой починок. Чуть позднее появилась деревня Балатово, давшая сегодняшнее неофициальное название всему району.

С момента своего образования Индустриальный район стал настоящим промышленным центром современной Перми. На его территории располагаются несколько предприятий-гигантов, составляющих экономическую мощь и гордость не только Прикамья, но и страны в целом: это такие экономически сильные градообразующие предприятия, как ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Сибур-Химпром», филиал «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ЗАО «Новомет-Пермь», Пермская печатная фабрика — филиал АО «Гознак», ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой» и многие другие. Они составляют экономический потенциал района и оказывают наибольшее влияние на формирование бюджета края, города и социальное положение жителей района. Индустриальный район занимает лидирующие в Перми позиции по объёму выпускаемой продукции, прибыли предприятий и организаций, объёмам инвестиций в основной капитал. Более половины отгруженной продукции собственного производства по Перми приходится именно на Индустриальный район.

Александр Иванов, глава администрации Индустриального района Перми:

— Наш район известен огромным потенциалом активных, сильных и трудолюбивых людей, чья деятельность направлена на позитивное преобразование во всех сферах жизнедеятельности любимого района. Сегодня мы являемся свидетелями активного развития Индустриального района. Быстрыми темпами идёт строительство нового жилья, застраиваются микрорайоны Ераничи, Декабристов, Новоплоский, Ипподром. Постепенно расселяются и сносятся ветхие жилые дома. За последние годы мы вместе с администрацией города и депутатским корпусом многого добились в сфере благоустройства территории района. Сюда стоит отнести капитальный ремонт нескольких важнейших автомагистралей, включая пр. Декабристов, ул. Карпинского, шоссе Космонавтов, переход ул. Стаханова и ул. Чкалова, ул. Верхнемуллинская и другие объекты, а также строительство дороги на ул. Советской Армии на участке от ул. Мира до проспекта Декабристов.

Значительных успехов район добился в сфере социально-экономического развития. С вводом шести новых детских садов значительно снизилась напряжённость с наличием свободных мест в детских дошкольных учреждениях. Ремонтировались школы №100, 102, 108, лицей №4, ряд дошкольных учреждений, детская музыкальная школа №6. Своих первых пациентов принял новый корпус детской клинической больницы на ул. Баумана, 22. В новом качестве после проведённого ремонта предстали родильное и реанимационное отделения МСЧ №9, рентгенологическое отделение городской поликлиники №2. Эти успехи не только радуют, но и оказывают заметное влияние на улучшение демографической ситуации в районе, включая рост рождаемости.

Кстати, именно в Индустриальном районе более 30 лет назад, 20 мая 1979 года, в семье Светланы и Виктора Маланухиных родился сын Василий, который стал миллионным жителем Перми, что позволило столице Прикамья стать 19-м городом-миллионником страны.

Индустриальный район славится своими спортивными традициями. Для горожан строятся многофункциональные спортивные площадки. За три последних года они появились по девяти новым адресам. Спортивные комплексы, оборудованные в соответствии с самыми современными технологиями, дают возможность развивать массовый спорт во многих дворах района. Продолжают радовать всех жителей краевого центра крупнейшие сооружения города — спортивные комплексы им. В. П. Сухарева и «Олимпия». Кроме того, на территории района функционируют 56 плоскостных спортивных сооружений.

Есть в Индустриальном районе немало мест для активного и семейного отдыха. С каждым годом они преображаются и становятся более функциональными. В Черняевском лесу появилась тропа здоровья, а в саду им. Миндовского — новые уличные тренажёры, воркаут-площадка, детские площадки. Совсем скоро в районе улиц Свиязева и Леонова начнётся реализация крупного инвестпроекта по строительству нового зоопарка, рядом с которым планируется благоустроить парк Победы.

Сегодняшний Индустриальный район — это район созидателей, людей, принимающих самое активное участие в его жизни. Сегодня здесь работают шесть общественных центров, 14 территориальных общественных самоуправлений.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил всех жителей Индустриального района с юбилеем:

— Индустриальный район — самый молодой в Перми, но на его территории находятся предприятия практически всех ведущих российских нефтехимических холдингов. И небольшой по площади район даёт почти половину от общего объёма промышленного производства в городе. Предприятия района социально ответственны, внимательны к проблеме экологической безопасности. Однако самое главное богатство района — это люди. Хочу прежде всего поблагодарить ветеранов, которые заложили серьёзный производственный потенциал, и современных руководителей предприятий. Они любят свою малую родину, как и все жители Индустриального района. С огромным удовольствием поздравляю всех жителей района, казалось бы, с небольшой, но очень значимой датой. Сегодня Индустриальный район — один из опорных районов нашего города. Будем вместе двигаться и побеждать и дальше.