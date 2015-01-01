Под сенью старого тополя В пермском Театральном сквере можно увидеть дерево-великан

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У огромного «туловища» тополя очень часто останавливаются многочисленные экскурсанты. Фотографируются, загадывают желание… и стараются обхватить, соединив руки, но сделать это не могут даже три человека. Огромный тополь многое видел за свою жизнь, точного возраста его я не знаю, но старожилы говорили, что дерево растёт здесь с XIX века.

Около двух веков назад, до того, как на пустоватом месте в центре города пермяки решили возвести здание театра, здесь находился плац, маршировали солдаты. При губернаторе Модерахе тщанием купца Жмаева здесь был выстроен Гостиный двор. И непременно с часовней, её возвели в память победы в Отечественной войне 1812 года.

В советские годы сквер назывался Комсомольским, потому что именно молодые пермяки разбирали во время субботников здание Гостиного двора и Никольской часовни, стоявшей внутри торговых рядов. Сохранился фонтан (нач. ХХ в.), а вот скульптуры балерин рассыпались.

Про фонтан мне рассказывали интересную байку. Повара из близлежащих номеров гостиницы оставляли в воде фонтана на ночь рыбу, чтобы, значит, утречком пустить её в дело свеженькую. Но после того, как рыбу украли неизвестные, эту практику прекратили.

На моей памяти почётные гости Перми, участники разных фестивалей, премьер и конкурсов в сквере перед театром пытались торжественно высадить саженцы, заложить новую аллею. Но не приживались почему-то такие посадки. Зато вполне органично вписались в ландшафт детские городки и качели.

Сквер находится в центре города, поэтому здесь в разное время по инициативе партийных органов непременно ставили какие-нибудь памятники. В 1918 году появился первый пермский скульптурный памятник в честь «героев, павших за свободу» (автор проекта художник Николай Гущин). Памятник был разрушен колчаковцами. В 1920 году недалеко от этого места был установлен новый советский мемориал, его проект был создан Леонидом Старковым, учеником Гущина, уехавшего «в Индию духа», за рубеж. Первые советские скульптуры оказались недолговечны, чего не скажешь о бюсте матроса-большевика Хохрякова. Его изваял скульптор Анатолий Уральский, он же является автором мемориальной доски Михаилу Романову на «Королёвских номерах».

Намного долговечнее оказались многочисленные зелёные «горожане», населяющие сквер. Хорошо ещё, что советская власть не успела привести в действие план реконструкции Театрального сада.

К примеру, сохранившийся до нашего времени серебристый тополь является самым высоким деревом Перми. Его крона тянется к небу на высоте 38 метров и может составить конкуренцию любой современной многоэтажке. Обхват же исполина составляет 4,6 метра, а чтобы обнять его, потребуется компания из не менее чем трёх взрослых человек. По некоторым данным, тополь здесь появился в самом начале прошлого века. Одна беда, даже такие здоровые с виду гиганты остаются подвластны времени. Не так давно проведённые исследования показали, что древесина нашего тополя оказалась подверженной гниению. Сколько дерево ещё сможет простоять, сейчас решают специалисты. В любом случае у всех нас пока ещё есть время прикоснуться к живой истории города.

По соседству с гигантом-тополем может появиться новая скульптура. Уже есть проект памятника Михаилу Романову и Николаю Джонсону, разработанный в столице по заказу Фонда памяти новомучеников Императорского дома Романовых. По замыслу авторов проекта одно из мест привязки для него находится в углу Театрального сквера, наискосок от здания бывших «Королёвских номеров».

Сегодня за сквером ухаживают, здесь много ценных пород зелёных насаждений, самых разных. Конечно, жаль, что великанские тополя уходят один за другим — деревья умирают стоя. И как тут не согласиться с Теодором Курентзисом, который в докфильме «Я — местный» (канал ОТР) призвал каждого жителя беречь красоту, стремиться к тому, чтобы каждый уголок был эстетичным, и чтобы на задворках театрального дома некие тёмные личности, как выразился наш знаменитый дирижёр, «не ходили по большому и малому счёту»...