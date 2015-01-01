Открытый диалог с властью В Перми продолжается практика открытых приёмов граждан главой города

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Доброй традицией для жителей краевого центра стали регулярные встречи с главой Перми Дмитрием Самойловым в рамках открытых приёмов. С начала нынешнего года уже состоялись два подобных мероприятия в Орджоникидзевском районе и посёлке Новые Ляды. По традиции городская команда, включая заместителей главы и руководителей функциональных органов администрации Перми, отвечала на вопросы жителей Мотовилихи. Кроме того, на встречу были приглашены депутаты Государственной думы РФ, Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской думы, представители краевых министерств здравоохранения и социального развития, Пенсионного фонда, фонда капитального ремонта, полиции, управляющих компаний.

Открытый приём главы города для жителей Мотовилихинского района состоялся 30 марта в помещении школы дизайна «Точка» и вызвал небывалый интерес — выделенный под это мероприятие школьный спортзал оказался заполненным до отказа. По подсчётам организаторов, желающих пообщаться с представителями власти пришло более 250 человек.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Проведение приёмов является устоявшейся практикой для нашего города. Существует множество каналов коммуникации, но живое общение с жителями того или иного района их не заменит никогда. Это та форма, которая дополняет многие бесконтактные версии общения. Прямое общение с жителями города для меня является очень важным, и я с большой ответственностью подхожу к этим встречам. Для себя мы должны сделать выводы, где и когда должны развивать дошкольные образовательные учреждения, заниматься школами, спортивными объектами, местами отдыха горожан. Для решения этих вопросов нужен комплексный подход. Считаю, сейчас мы работаем в логике установленных приоритетов, которым следуем вместе с депутатским корпусом несколько последних лет.

Что в планах?

В самом начале встречи глава города познакомил мотовилихинцев с краткими итогами 2016 года, достигнутыми успехами в сфере ремонта дорог, расселения аварийного жилья, строительства новых инфраструктурных объектов города. Особое внимание Дмитрий Самойлов уделил работе, проделанной администрацией Перми в Мотовилихинском районе. Среди главных достижений — ремонт более 165 тыс. кв. м дорожного покрытия, реконструкция площади Восстания и ул. Макаренко.

В планах на нынешний год стоит текущий ремонт бульвара Гагарина, улиц Уральской, Тургенева, Гашкова, Мостовой. Завершится капитальный ремонт школы №112 — здесь осталось провести покраску стен и уложить напольное покрытие, благоустроить прилегающую территорию. В 2017 году у школы дизайна «Точка» появится свой межшкольный стадион, выполненный по индивидуальному проекту. Разрабатывается проектная документация для капитального ремонта здания школы №43. В нынешнем году начинается строительство спортивной базы «Летающий лыжник». В федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» попали 40 придомовых территорий, и это не считая тех дворов, которые будут приводиться в порядок в рамках депутатской программы по развитию микрорайонов.

Кстати, на открытом приёме в Мотовилихе присутствовала делегация из Челябинска, которая в конце марта побывала в Перми с рабочим визитом. Первый заместитель главы города Челябинска Юрий Параничев высоко оценил пермский опыт проведения открытых приёмов жителей — в Челябинске такого нет; и теперь гости задумались о том, чтобы привнести этот формат в свою работу.

Особый район

«Мотовилиха — это особый район города. У наших жителей свой менталитет и активная жизненная позиция. Это активные люди, они умеют задавать грамотные вопросы, помогают власти намечать план дальнейших действий и решать многие проблемы», — уверен глава администрации Мотовилихинского района Валерий Кокшаров.

А вопросов к главе города поступило действительно очень много. Дмитрий Самойлов лично принял 20 обращений. Общее же количество поступивших вопросов на встрече превысило сотню. На большинство вопросов жителей даны разъяснения в ходе встречи, на контроль взято 28 обращений.

Наибольший интерес жителей Мотовилихи вызывали вопросы, связанные с благоустройством района, проблемами ЖКХ, развитием транспортной сети. А сразу несколько жителей Мотовилихи обратились к главе города по поводу реконструкции сквера им. Розалии Землячки.

Вторая жизнь сквера

В числе первых свой вопрос Дмитрию Самойлову задала представитель Мотовилихинского совета ветеранов и художественный руководитель ансамбля «Рябинушка» Людмила Суворова, которая поинтересовалась судьбой одного из самых любимых мест отдыха многих горожан — сквера им. Розалии Землячки.

«Раньше здесь проводились танцы под духовой оркестр, это место отдыха пользовалось у нас особой популярностью, и сейчас многие из нас с нетерпением ждут его реконструкции», — говорит Людмила Суворова.

Дмитрий Самойлов:

— Тема скверов для Мотовилихи не раз обсуждалась вместе с жителями и депутатским корпусом. Мы убеждены, что в Мотовилихе обязательно должно быть несколько скверов. Позиция номер один — это сквер им. Розалии Землячки, который входит в приоритетную тройку наших проектов вместе с городской набережной и долиной реки Ивы.

В ответ на заданный вопрос глава города отметил, что восстановление сквера начнётся уже в этом году и завершится в 2018-м. Проект сейчас находится в разработке.

Сквер им. Розалии Землячки, по словам старожилов, на месте гаража аэропорта заложили ещё в середине 1950-х годов. Его украшала чугунная решётка, в центре, где пересекаются дорожки, работал фонтан, украшенный чугунными звериными мордочками по кольцевому борту.

«Сквер будет восстанавливаться в своём первоначальном виде, каким он был 30—40 лет назад, тогда здесь действительно работал фонтан. Я это хорошо помню», — вспоминает Валерий Кокшаров.

По предложенному проекту в сквере появятся пешеходные дорожки, ограждение по периметру, скамейки, урны. Но самое главное, что пообещали его разработчики, — в центре сквера им. Розалии Землячки вновь будет радовать весёлым гомоном бьющей воды обновлённый фонтан!

Проект восстановления сквера включён в перечень объектов, реализуемых в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми.

Следующий открытый приём главы Перми Дмитрия Самойлова пройдёт 27 апреля в Индустриальном районе города.