«Это не правительство, а кадровое агентство» Эксперты обсудили новогоднюю «административную реформу»

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Политологи, общественники, политтехнологи и депутаты от оппозиционных партий собрались на заседании Пермского экспертного клуба в первый раз в новом году, когда правительство уже было отправлено в отставку, а кандидатуры новых министров ещё только обсуждались.

Я бы в реформаторы пошёл, пусть меня научат

Повестка дискуссионного клуба на сей раз была задана губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. Административная реформа, слухи о начале которой появились ещё в ноябре, всё-таки началась за месяц до Нового года, когда были отправлены в отставку руководители администрации губернатора. Затем, ближе к празднику, стремительно были уволены руководители краевого правительства и кабинет министров. По официальным заявлениям, всё это было проделано, чтобы сосредоточить все рычаги исполнительной власти в одних руках. Но является ли это серьёзной административной реформой? А если нет, тогда что же это?

Первой высказала своё мнение директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая, которая сейчас по иронии судьбы входит в комиссию по вопросам совершенствования системы госуправления правительства РФ. «Прежде всего стоит спросить, существует ли пространство для этой реформы?» — задаётся вопросом эксперт.

Светлана Маковецкая

Фото: Игорь Катаев

По её мнению, некоторый опыт по этой части в Пермском крае имеется. Так, при губернаторе Олеге Чиркунове были созданы департаменты, которые являлись центрами принятия решений. Новая губернаторская команда их уничтожила, но взамен не построила прозрачной и понятной схемы. «Сейчас решения концентрируются между вторым заместителем администрации губернатора и сложными «многоходовками» в ведомствах», — говорит Маковецкая.

Второй вопрос, который её волнует: существует ли необходимость проведения так называемой реформы? Ответ — да: «Сейчас мы отстаём от всех новаций, которые касаются федеральной повестки административной реформы. У нас до сих пор нет проектных офисов, по-прежнему полномочия распределены случайным образом, когда «на живую нитку» собраны конкретные персоны. Поэтому, когда они уходят, всё проваливается. Кроме того, исчезли все согласительные органы как институты межведомственного взаимодействия, в то время как регионы-лидеры по качеству государственного управления — Татарстан и Липецк — опираются именно на межведомственные органы и управление по результатам», — говорит эксперт.

Константин Сулимов

Кроме того, существуют некоторые противоречия между уставом края и проводимыми изменениями. Реформа позиционируется как способ сосредоточить управление в руках губернатора, но, по словам Маковецкой, сегодня в уставе прописана такая система балансировки ведомств, при которой они могут самостоятельно принимать решения: правительство само по себе, глава региона — сам по себе. «Насколько я поняла, краевой устав губернатор не собирается менять», — недоумевает Маковецкая.

Пиар и ничего личного?

Кратко ответил на вопрос «Что всё это значит?» председатель краевого Союза журналистов Игорь Лобанов, сказав, что эта реформа — просто старт кампании по выборам губернатора.

С ним согласился экс-замглавы администрации губернатора Александр Козенков, уволенный одним из первых. Он также заметил, что любая административная реформа — процесс длительный и целостный, и, например, в Челябинской области она заняла почти полтора года. «У нас же при подведении итогов всё было хорошо, а потом появился вопрос об отставке правительства. Когда я пришёл на должность заместителя администрации губернатора, то столкнулся с тем, что у нас отсутствует система коммуникации власти с населением, с муниципалитетами, с некоммерческими организациями и политическими партиями и причины успешности или неуспешности министерства кроются только в работе одного человека — руководителя, — говорит Александр Козенков. — Хорошо, что министров приглашали на совещание высказать свои мнения по поводу планируемых изменений в работе министерств, но они должны проводиться в соответствии с какой-то генеральной линией, которой сейчас нет». Однако, несмотря на жёсткую критику бывшего начальника и заметную обиду, Александр Козенков выглядел вполне оптимистично и говорил, что сама по себе реформа нужна.

Александр Козенков

Фото: Игорь Катаев

Несколько иную позицию занял депутат Пермской городской думы от ЛДПР Сергей Ильин, который считает, что никакой административной реформы нет. «Все эти объявления об отставках — сугубо политтехнологический продукт, который мы вынуждены обсуждать. Это экспромт, попытка пустую с точки зрения политологии повестку наполнить имитацией бурной деятельности, попытка показать Москве, что рука на пульсе».

А может, «реформа» — это попытка оказаться в русле федеральных трендов? Директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина подтвердила, что такая тенденция действительно наблюдается. Например, в сентябре Свердловская область перешла на эту систему. «Регионов, где должность председателя правительства и губернатора занимают разные люди, осталось порядка десяти», — говорит директор ЦИТ. В целом территории стремятся к объединению руководящих функций.

Сергей Ильин

Фото: Игорь Катаев

Говорить о коалиционном правительстве пока рано, считает политтехнолог. «Сейчас оно создано в Смоленской и Орловской областях, где губернаторы не являются выходцами из партии «Единая Россия». При этом интересно, что конкурентных выборов там не было. А в Иркутской области, где в реально конкурентной гонке победил губернатор-коммунист, такого правительства не создано», — говорит Людмила Ознобишина.

«Нельзя трогать руками распределение между ведомствами...»

«Перед президентскими выборами нужно будет сохранить интересы региона и так далее. Поэтому сейчас нельзя трогать руками распределение между ведомствами, а тем более сажать туда людей со стороны, потому что, когда нужно будет принимать решения, делать это будет некому!» — Светлана Маковецкая казалась по-настоящему обеспокоенной.

Александр Козенков добавил, что решение губернатора, по-видимому, было не согласовано с федеральным центром, потому что оттуда «пошла масса вопросов».

Виталий Ковин

Фото: Игорь Катаев

«Это всё бред! — высказался молчавший до этого политтехнолог Александр Пахолков. — Ну, придумал Чусовитин (новый замглавы администрации губернатора — ред.) эту фразу, а мы это сейчас обсуждаем. Реформа, не реформа... Что-то ведь нужно делать! Хотя бы показать, что мы сделали. Но что? Зоопарк, мост? Руководители его администрации Козенков и Маховиков не спешили начинать губернаторскую кампанию без однозначных сигналов от федерального центра, а он был только один — не дёргаться. Поэтому сначала убирают политический блок, и ребята, насколько они умеют, запустили избирательную кампанию. Вопрос в другом: кто пойдёт в это правительство? Те, кто может заменить экс-председателя правительства Геннадия Тушнолобова по величине, туда не пойдут».

Кроме того, как считает Пахолков, многие министры будут работать в статусе «и. о.», что накладывает определённые ограничения на работу. «Я встретил одного такого заместителя, он мне жаловался, что они не могут подписывать документы, решать вопросы с подрядчиками», — говорит политтехнолог.

«И даже зарплата у них ниже», — подсказывает ему Сергей Ильин.

«Они должны наших взять»

Другой блок вопросов на повестке экспертного клуба был связан с идеей создания коалиционного правительства. Оппозиционные партии как раз со дня на день должны были передать губернатору списки своих кандидатов на должности министров. «Вообще-то, коалиционное правительство так не формируется и существует при парламентской системе. Но даже если и так, на каких условиях вы вступаете в разговор с губернатором?» — поинтересовался политолог Константин Сулимов у либерал-демократа Сергея Ильина.

Людмила Ознобишина

Фото: Игорь Катаев

«Я считаю, они должны наших взять», — говорит Сергей Ильин. Присутствующие широко улыбаются. «Но тогда это выглядит только политическим разговором, а не диалогом равного с равным», — заключает Сулимов.

Профессор ВШЭ Александр Скиперских заметил, что созданию правительства Евгения Примакова в конце 1990-х, которое Александр Козенков называл до этого «самым успешным вариантом» коалиционного правительства в России, предшествовал глубокий затяжной кризис, когда политические силы не могли друг с другом договориться. В Пермском крае такого пока не наблюдается. «Кроме того, в авторитарных режимах никто не делится властью», — замечает Александр Скиперских.

Представитель регионального отделения КПРФ и экс-депутат краевого Законодательного собрания Владимир Гребенюк с грустью вспомнил, как Олег Чиркунов садился за стол с депутатами от оппозиционных партий и обсуждал важные вопросы. «Сегодня этого нет», — огорчается Гребенюк.

Политолог Андрей Семёнов прокомментировал, что в коалиционном правительстве партии участвуют в формировании всего политического блока и несут за это ответственность, но нет уверенности, что региональные партии к этому готовы. «Не обязательно создавать некую коалицию, можно идти по пути кооптации, когда оппозиции выделяется несколько мест в правительстве, что хорошо работает в Африке, например», — говорит политолог. Скорее всего, прикамские партии ждёт именно этот вариант.

Кадровое агентство «Басаргин & Ко»

Политолог Виталий Ковин заметил, что в Пермском крае не так важно говорить о партийных расколах, как об элитных. Можно ли в таком случае при создании коалиционного правительства не привлекать участников группы депутата Госдумы Дмитрия Скриванова? По словам Ковина, коалиционное правительство в Иркутске сложилось именно так — на основе соединения элитных групп. «Говорят, что сократилась коррупция и выросла политическая конкуренция», — отмечает политолог.

Константин Сулимов считает, что дело вовсе не в правительстве. «Политика делается в парламентах», — говорит он. Но и здесь у Перми свои особенности. « За исключением ЛДПР, после выборов за партиями и фракциями стоят разные люди. Поэтому если и создавать коалиционное правительство, то нужно учитывать и партии, и фракции » , — замечает Людмила Ознобишина.

«То, что сейчас формируется, обзывать «административной реформой» и «коалиционным правительством» нельзя. Это кадровое агентство», — считает политтехнолог Александр Пахолков. По его словам, несмотря на разнообразие мнений, почему-то никто не учитывает позицию настоящего интересанта изменений — губернатора.