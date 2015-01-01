«У вкуса есть имя» Ресторан «Пармезан»

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В этом совершенно убеждён учредитель ресторана «Пармезан» Кирилл Рудин. Одно из имён вкуса, безусловно, пармезан — сыр, давно ставший настоящей легендой мировой гастрономии, давший имя пермскому ресторану. Те, для кого важен вкус к хорошей кухне, качественному сервису, дружескому общению, конечно, бывали в ресторане «Пармезан», расположенному в «тихой» части Комсомольского проспекта.

Можно сказать, что два соучредителя «Пармезана» задумали заведение «под себя». Ресторан открывался как круглосуточный, это было тихое место с отличной кухней, куда можно отправиться после клубного отдыха. И, как это регулярно случается в бизнесе, задуманном «для себя», владельцы попали «в яблочко»: выяснилось, что спрос на подобные заведения достаточно велик, а дело, исполненное с душой, привлекает всё новых и новых гостей. Учредители «Пармезана» отлично знают свою аудиторию, поскольку сами принадлежат классу предприимчивых людей, склонных к эксперименту и яркости и в бизнесе, и в жизни.

Сегодня «Пармезан» не работает в круглосуточном режиме, но, пожалуй, по-прежнему является самым «рано встающим» в Перми. В 8.30 заведение уже открыто и ждёт всех на завтрак. Позиции утреннего меню вполне традиционны: каши, омлеты, свежевыжатые соки. Но фишка не в том, что предлагают, а в том, как это сделано, и каков сервис.

Если говорить об обслуживании, то Кирилл Рудин подчёркивает: «В нашем заведении не «считывают» гостя. Никто никогда не ставил и не будет ставить перед персоналом задачи «просчитать», насколько платёжеспособен клиент и ровно настолько быть с ним любезным. Мы рады каждому гостю и каждый получит тот высокий уровень обслуживания, который принят в нашем ресторане».

Время завтраков плавно перетекает в период бизнес-ланча. Предложения этой части меню действуют с 12 до 17 часов. Позиции бизнес-ланча меняются каждую неделю. Особенность же в том, что днём в «Пармезане» бывает возможность значительно дешевле заказать блюда основного меню. Это не «фокус», а возможность договориться с поставщиками продуктов о более лояльных ценах.

Наиболее популярные позиции основного меню — рыбные и мясные блюда. Кто-то из посетителей «мешает» их с вегетарианскими, также представленными в ресторане. Они появились к одному из православных постов да так и остались: владельцы сохранили их, уважая своих гостей-вегетарианцев.

Что до качества блюд, то, очевидно, что начинается оно с продуктов. «Период, когда ввели санкции, был достаточно непростым для нас. Приходилось пересматривать отношения с поставщиками. Многие уверяли, что их продукты «абсолютно аналогичны» тем, из которых мы готовили ранее. Сразу скажу, это не так! Мы закупали «аналоги» небольшими партиями, пробовали, расторгали договоры. Нам было принципиально важно, чтобы наша кухня оставалась на высоком уровне. Мы серьёзно изменили меню, поскольку стоимость некоторых блюд становилась чрезвычайно высока. Но за те позиции, которые представлены в «Пармезане» сегодня, мы полностью отвечаем», — рассказывает Кирилл Рудин.

Учредители полностью контролируют процесс: от закупки ингредиентов и приготовления блюд до того, как проводят гостя и подадут его пальто. Принципиальной позицией является отказ от любых искусственных добавок. В «Пармезане» не используются ни усилители вкуса, ни консервантов. Уменьшается срок хранения, зато появляется гарантия свежести. Для тех, кто привык к «магазинным» розочкам на тортах, меняется сам вид блюда. Человек должен знать натуральный вкус продуктов!

Все эти позиции, от отличного знания своих гостей и их ожиданий до принципиальной ориентации на натуральные продукты, объясняют популярность ресторана «Пармезан». У заведения есть постоянные гости. Те, кто приходят сюда на завтраки и бизнес-ланчи, те, кто приглашает в «Пармезан» деловых партнёров и проводит здесь семейные торжества.

Сеейчас гости «Пармезан» активно бронируют заведение на новогодние праздники. По опыту прошлых лет понятно, что если не успеть загодя, можно остаться без приличной площадки на самый яркий праздник года. «Здесь у заведения есть «минус», — откровенно говорит Кирилл Рудин. — Мы не можем разместить большую компанию. Зал «Пармезана» вмещает не более 60 гостей».

Для кого-то это, может, и «минус», а кому-то возможность собраться тесным кругом, только для своих, будет только в радость.

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