Газетная бумага с мировым именем «Соликамскбумпром»

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«Соликамскбумпром» — одно из трёх крупнейших предприятий Российской Федерации, занимающееся производством газетной бумаги. Завод начал свою работу в далеком 1941 году и, стойко переживая все трудности и кризисы, превратился в развитое современное предприятие, которое в 2016 году отметило свой 75-летний юбилей.

АО «Соликамскбумпром» удаётся поддерживать весь производственный цикл, начиная от лесозаготовок, собственных полуфабрикатов и заканчивая готовой продукцией. У предприятия есть собственные источники тепловой и электрической энергии, дочернее предприятие ООО «Соликамская ТЭЦ» полностью обеспечивает тепловой энергией «Соликамскбумпром» и северную часть города Соликамска.

«Соликамскбумпром» имеет всё, для того чтобы постоянно развиваться и расти, об этом свидетельствуют хорошие показатели и превосходное качество выпускаемой продукции, а также грамотные и увлечённые специалисты, работающие в производственных цехах и лабораториях предприятия.

Виктор Баранов

Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром»:

— Сегодня акционерное общество «Соликамскбумпром» является предприятием, ведущим рациональную экономическую политику. Для сохранения конкурентоспособности продолжается осуществление мероприятий, направленных на стабильное обеспечение предприятия древесным сырьём, усовершенствование производства, увеличение объёмов выпуска продукции и улучшение еёкачества. Развивая дочерние лесозаготовительные предприятия на территории Пермского края, мы делаем вклад в будущее нашего производства и лесной промышленности, в благополучие территории и обеспечение стабильной занятости населения.

Более 25 лет возглавляет предприятие, которое входит в тройку лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Имеет почётное звание «Заслуженный работник лесной промышленности РФ». Является лауреатом ежегодной национальной премии «Человек года» в номинации «Экономика». За особый вклад в развитие лесоперерабатывающей промышленности удостоен звания «Почётный гражданин Пермского края». За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Указом президента РФ в 2014 году награждён орденом Почёта.

На сегодняшний день предприятие выпускает около 1% от мирового производства газетной бумаги.

Алексей Тессман, главный инженер АО «Соликамскбумпром»:

— Для производства газетной бумаги на предприятии используются собственные полуфабрикаты: термомеханическая масса, дефибрерная древесная масса, бисульфитная целлюлоза. Газетная бумага производится на четырёх высокоскоростных бумагоделательных машинах и вырабатывается массой 40, 42, 45, 48,8, 54 и 55 г на 1 кв. м. Высокие качественные показатели газетной бумаги надёжно гарантируются автоматизированными системами управления бумагоделательными машинами. Также на предприятии осуществляется контроль качества полуфабрикатов, химикатов и производства газетной бумаги в соответствии с требованиями нормативной документации и международных стандартов.

В России «Соликамскбумпром» производит около 25 % газетной бумаги. Из общего объёма производства бумаги порядка 70% продукции отправляется на экспорт в 60 стран мира. Юрий Фисюк, директор по продажам и логистике:

— Стратегическими рынками АО «Соликамскбумпром» являются Азия, Европа, Африка и СНГ. На рынок Азии поставляется более половины всей экспортной продукции нашего предприятия. Это отгрузки в Индию, Турцию, Иран, Таиланд, Пакистан и другие страны.

Рынок Европы составляет около 20% всей экспортной продукции предприятия. На нём газетная бумага АО «Соликамскбумпром» присутствует более 20 лет. Наибольшие отгрузки осуществляются в такие страны как Германия, Португалия, Финляндия, Польша. Это достаточно ёмкий и стабильный рынок с долгосрочными партнёрскими отношениями. Ключевую роль здесь играет Германия, которая остаётся крупнейшим потребителем газетной бумаги в Европе. Рынок Африки (Египет, Кения, Уганда, Алжир и др.) составляет около 6% всей экспортной продукции предприятия. Это довольно большой континент, который можно охарактеризовать как развивающийся, с перспективами стабильного роста. Поэтому «Соликамскбумпром» планирует развивать продажи в данном регионе.

Проверка качества газетной бумаги

Качество газетной бумаги во многом зависит от древесного сырья и полуфабрикатов. «Соликамскбумпром» развивает собственные лесозаготовки и продолжает техническое оснащение дочерних лесозаготовительных предприятий. Как самому крупному потребителю и заготовителю древесного сырья в Пермском крае, АО «Соликамскбумпром» требуется около 1,5 млн куб. м древесины елово-пихтовых пород в год. С 2006 года «Соликамскбумпром» имеет международный сертификат Лесного попечительского совета (FSC), подтверждающий легальность всей цепочки заготовки и поставки древесины. Осуществляемое компанией лесопользование в арендованных лесах соответствует европейским требованиям принципов и критериев FSC.

В прошлом году 65% от всего объёма поставленной древесины было заготовлено тремя дочерними лесозаготовительными предприятиями, расположенными в Гаинском, Кочевском и Красновишерском районах. В настоящее время реализуется стратегическая задача общества по увеличению доли древесины собственной заготовки до 70%, что составит не менее 1 млн куб. м в год.

С целью обеспечения предприятия древесным сырьём в требуемом количестве была разработана Программа развития лесоснабжения АО «Соликамскбумпром» на территории Пермского края на период с 1 сентября 2015-го по 31 декабря 2016 года.

Развитие лесозаготовок производится на базе существующих дочерних обществ, расположенных в Коми-Пермяцком округе — ООО «Верхнекамье-Лес», ОАО «Кочеволес» и Красновишерском районе — ООО «Красновишерск Лес». Программа работает на этой территории. Наличие древесины от собственных лесозаготовок является одним из важнейших конкурентных преимуществ АО «Соликамскбумпром».

Помимо улучшения качества продукции и объёмов производства, в АО «Соликамскбумпром» большое внимание уделяют экологии. Понимая всю важность снижения экологической нагрузки на окружающую среду, предприятие следует выбранной стратегии «В гармонии с природой» и обеспечивает улучшение экологической обстановки в зоне своего влияния.

Предприятие обеспечивает занятость значительной части экономически активного населения. В АО «Соликамскбумпром» и дочерних обществах трудится около 4 тыс. человек.

Увеличивая мощности по выпуску продукции, улучшая её качество, снижая воздействие на окружающую среду, акционерное общество успешно решает вопросы социальной защищённости работников.

Последовательная реализация политики социальной ответственности бизнеса позволила АО «Соликамскбумпром» сохранить, поддерживать и развивать собственную социальную инфраструктуру. Обеспечив значительные капиталовложения, предприятие вывело объекты социальной сферы на качественно новый уровень обслуживания работников предприятия и жителей города.

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Соликамскбумпром» зарекомендовало себя на рынке образовательных услуг как стабильное, успешное и развивающееся в соответствии с современными образовательными тенденциями детское учреждение. Порядка 600 воспитанников посещают детские сады «Соликамскбумпром».

В непосредственной близости от производства расположена поликлиника АО «Соликамскбумпром», оснащ`нная современным оборудованием. Работники предприятия и жители Соликамска имеют возможность получить медицинскую помощь специалистов и принять процедуры в удобном для себя режиме. Кроме того? предприятие поддерживает работу одного из самых ярких очагов культуры города Соликамска — Дворца культуры «Бумажник».

АО «Соликамскбумпром» бережно относится к своей истории и следует выбранной стратегии «Сохраняя традиции, создаём будущее!». Архив музея истории предприятия содержит богатейший материал о жизни трудового коллектива и деятельности общества во все периоды его развития.