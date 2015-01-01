Уральская хтонь В Центре городской культуры показывают «Новую малахитовую шкатулку»

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Выставка, которая открылась в Центре городской культуры, уже была показана в Екатеринбурге: минувшим летом она стала главным событием «Бажов-феста» — новой затеи Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Событие было приурочено к 80-летию первого издания «Уральских сказов» и планировалось как одноразовое, но обнаружило в себе такой потенциал, что руководитель региональных программ ГЦСИ Алиса Прудникова планирует проводить его регулярно — по чётным годам, чередуя с Уральской индустриальной биеннале, которая проходит по нечётным. Поскольку пермский Фонд поддержки культурных проектов «Новая коллекция» помогал с организацией феста, он получил роскошный рождественский подарок — выставку, в которой на удивление гармонично сочетается сказочное начало и безудержный креатив современного искусства.

Фото: Константин Долгановский

Эта «Малахитовая шкатулка» действительно полна самоцветов, в чём убедились посетители вернисажа 22 декабря. Бажовская тема в самых разнообразных изводах и интерпретациях себя далеко не исчерпала!

Авторы проекта — неутомимый Александр Шабуров, впечатления от работы которого над выставкой по поводу 100-летия Пермского университета ещё свежи, и куратор Уральского филиала ГЦСИ Светлана Усольцева — постарались объять необъятное, поэтому выставка чрезвычайно пестра и насыщена смыслами: тут и вполне классические иллюстрации к бажовским сказам — есть, например, работы Виталия Воловича и Геннадия Мосина; и их ироническое прочтение современными графиками; и портреты Павла Петровича во всех мыслимых и немыслимых техниках — к примеру, «Павел Бажов — уральский родник» Евгения Арбенева из пятилитровых канистр с водой — и без неё, или «Бажов с пером, киркой и лопатой в чертогах Хозяйки Медной горы» Петра Малкова, написанный чёрным по чёрному фону; но основное место в экспозиции занимает новая уральская мифология — все те личные мифы, которые создают уральские художники, стремящиеся укорениться в почве и выразить своё понимание духа Урала.

Кстати, художники здесь не только уральские и не только те, кого принято относить к «современному искусству». Как и в университетском юбилейном проекте, Александр Шабуров строит сюжет выставки не столько на сходствах, сколько на противоречиях: «Не надо отделять: «Вот мы — современное искусство, а в несовременном всё плохо…» Мы все живём в сложном мире!»

«Новая малахитовая шкатулка», в самом деле, рисует очень непростой мир, населённый непростыми существами, между которыми возникают непростые связи и развиваются непростые сюжеты.

Пространство Центра городской культуры заполнено причудливыми персонажами — рисованными, скульптурными, сфотографированными и сшитыми из бархата. Взять хотя бы Ихтиандра Ботанического района, героя мультимедийного проекта Александра Голиздрина. Видео, графические листы и другие медиа фиксируют особенности личности и судьбы «плода любви хомо сапиенса и земноводного», причём, как утверждает автор проекта, мать Ихтиандра — Хозяйка Медной горы.

Свою лепту в создание новой уральской мифологии внёс и куратор Александр Шабуров своим пародийным комиксом о похождениях уральского супергероя Ивана Жабы. Разумеется, выставка не обошлась без работ Леонида Тишкова — большого специалиста по новым мифам и новым сказочным существам: здесь есть и даблоиды, и водолазы, и живущие в хоботе, и другие его создания, а также графические «Карта расселения мифосуществ» и «Мифологические персонажи Уральских гор».

Фото: Константин Долгановский

Шабуров известен дотошностью и въедливостью: создаётся впечатление, что выставка абсолютно исчерпывающая и новые артефакты по заявленным в ней темам найти будет непросто. Даже «Ангелы революции» Алексея Федорченко при деле: есть и кадры из фильма, и гигантский мягкий дракон — костюм «человека-расчёски» из этого фильма, висящий под потолком.

Переехав из Екатеринбурга в Пермь, «Новая малахитовая шкатулка» обзавелась региональным компонентом: пермские художники тему поддержали, что неудивительно. Нина Горланова выставила портрет Бажова, отмеченный удивительной схожестью с оригиналом и в то же время какой-то очень личной, доброй интерпретацией этой непростой фигуры; Вячеслав Смирнов показал «Мифы Урала», где уральская хтонь представлена в личинах пермского звериного стиля.

Кстати, словосочетание «Уральская хтонь» — заголовок одной из работ, живописного диптиха Виктора Корьякина, где корчатся разноцветные букашки, в которых угадываются архетипические черты архаичных мифических персонажей.

Эти черты, по мысли Шабурова, роднят уральскую литературную мифологию с мировой масс-культурой, которая во многом прорастает из очень архаических корней. Собственно, замысел выставки и возник из случайно отмеченного художником-куратором сходства между Хозяйкой Медной горы и Малефисентой из одноимённого фильма в исполнении Анджелины Джоли. Малефисенте нашлось достойное место в экспозиции, так же, как и, например, лупоглазым персонажам мультфильмов Тима Бёртона.

Мифология требует словесного воплощения, и кураторы выставки это понимают, поэтому в экспозиции присутствуют и авторские тексты — такие, например, как «Ельцинская прибажовинка» Вячеслава Курицына — уморительная стилизация под уральские сказы, в которой политический контекст современности сочетается с новой уральской мифологией — тем же супергероем Иваном Жабой. Судя по выставке, многие нынче пытаются писать уральские сказы — стараниями кураторов в экспозицию внедрена целая библиотека.

Несмотря на свою пестроту и эстетическую «всеядность», «Новая малахитовая шкатулка» содержит только отборные самоцветы, случайных работ здесь нет, в каждой есть и смысл, и красота. Есть просто удивительные вещи. Фотография Саши Салтановой «На выданье» — девичий затылок, демонстрирующий вплетённую в косу змейку. Красивая метафора уральской женщины. И женщины вообще.

Выставка «Новая малахитовая шкатулка» работает в Центре городской культуры до 5 февраля.

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